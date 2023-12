Homeworld 3: un video dietro le quinte mostra gameplay e sviluppo dell'atteso RTS

Con il gioco finalmente in arrivo, Gearbox ha pubblicato nelle ore scorse una sorta di documentario video sul "dietro le quinte" dello sviluppo di Homeworld 3, che consente di vedere diversi contenuti tratti dal gameplay e dalla creazione dello strategico fantascientifico.

La data d'uscita ufficiale di Homeworld 3 è stata annunciata all'inizio del mese ed è fissata per l'8 marzo 2024, dunque non manca molto all'arrivo di questo titolo rimasto lungamente in lavorazione e molto atteso dalla folta community dell'RTS in questione.

Sviluppato da Blackbird Interactive, il gioco ha avuto una genesi lunga e complessa, e il nuovo video illustra anche alcuni elementi di questa fase di lavorazione estesa.