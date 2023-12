Hideo Kojima non andrà in pensione e rimarrà indipendente, come spiegato in un post su X

Le motivazioni di questo sentimento da parte di Kojima, rafforzate con il raggiungimento dell' ottavo anniversario del suo team di sviluppo , sono state spiegate nel dettaglio in un post su X da parte dello stesso sviluppatore, come vediamo qui sotto.

In sostanza, il mestiere di creativo rappresenta una sorta di vocazione a vita, che non può quindi esaurirsi o concludersi all'improvviso a un certo punto dell'esistenza. Inoltre, il fatto di rimanere indipendente è importante per mantenere viva questa visione del lavoro.

A breve distanza dal raggiungimento dell'8° anniversario della nuova Kojima Productions, Hideo Kojima ha spiegato in un post su X la sua visione della propria carriera, sostenendo di non voler andare in pensione e di rimanere indipendente per la sua visione del lavoro stesso.

Le ragioni di Kojima

"La ragione per cui sono indipendente e punto a una carriera lunga tutta la vita è perché per creare cose non è più un lavoro", ha riferito Kojima, "Ecco perché non ci può essere un ritiro da questo, creare le cose è vita", ha spiegato. Dunque il mestiere di designer e creativo in generale è strettamente connaturato con l'essenza stessa della vita del personaggio in questione, cosa che non può concludersi a un certo punto per dedicarsi ad altro.



In sostanza, se quello che viene considerato un lavoro è in verità una visione della vita stessa, questa viene portata avanti per sempre, finché la persona rimane in vita.

"C'è poi un'altra cosa: nell'industria videoludica, ci sono poche persone che riescono ad affermarsi come indie uscendo fuori da un grosso studio di produzione, sia in Giappone che all'estero", ha spiegato Kojima, difendendo anche la visione dello sviluppo indipendente come base per la sua visione creativa.

"Anche otto anni fa, quando ho lanciato la mia compagnia, ho trovato solo giudizi contrari, anche da parte di amici, colleghi e parenti, convinti che non avrebbe mai funzionato. Dicevano che fosse impossibile farcela senza la forza finanziaria e organizzativa di una compagnia più grande".

"Tuttavia, qualcuno deve dare prova del fatto che questo è un modo vecchio di pensare", ha affermato il designer, "Ai giovani creatori dev'essere data la libertà di scelta, questa è una delle ragioni per cui continuo a creare cose". Di recente, Kojima ha dato ulteriore prova della sua originalità ed eclettismo presentando OD, il nuovo e misterioso progetto horror in collaborazione con Xbox Game Studios.