Kojima Productions compie 8 anni: tantissimi personaggi famosi gli fanno gli auguri

Kojima Productions compie ora 8 anni, un importante traguardo che è solo un punto di partenza per la compagnia, che ha due grandi titoli in sviluppo. Per l'occasione, tanti personaggio famosi del mondo del cinema hanno fatto gli auguri al team e Kojima - tramite Thread - ha pubblicato un video che raccoglie le loro parole.

Sono molti i nomi che appaiono all'interno del video di auguri a Kojima Productions, ma forse non a caso la prima ad apparire è Hunter Schafer, attrice parte del cast di OD, gioco presentato ai The Game Awards. Non manca poi Udo Kier, anch'esso parte di OD. Un volto più che noto è anche Elijah Wood, famoso soprattutto per il ruolo di Frodo.