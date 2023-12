Pokémon Scarlatto e Violetto: Disco Indaco ha una canzone di Ed Sheeran remixata dall'autore di Undertale

La canzone, chiamata " Celestial ", era già nota in quanto frutto di una collaborazione tra il celebre cantautore britannico e i Pokémon , annunciata tempo fa e utilizzata all'interno della campagna promozionale di Pokémon Scarlatto e Violetto, ma in questo caso è curioso notare anche l'intreccio con Toby Fox.

Ed Sheeran ha riferito già in passato di essere un grande appassionati di Pokémon, che a quanto pare ha rappresentato una passione fin quando era "alla scuola primaria", in base a quanto riferito dallo stesso cantante in un messaggio in occasione dei Pokémon World Championships di Londra l'anno scorso.

Il coinvolgimento di Toby Fox è una coincidenza curiosa, ma ha a che fare con il lavoro svolto dal game designer sulla colonna sonora di Pokémon.

È infatti anche autore di alcune musiche per Pokémon Scarlatto e Violetto, e in questo caso si è occupato personalmente di effettuare un remix sulla canzone Celestial di Ed Sheeran, in un particolare caso di incontro fra diverse personalità.