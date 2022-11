Pokémon Scarlatto e Pokémon Violetto: ecco il nuovo, lungo trailer con Celestial di Ed Sheeran

Vediamo il nuovo trailer di Pokémon Scarlatto e Pokémon Violetto, il nuovo capitolo della serie in arrivo il 18 novembre 2022 su Nintendo Switch. Si tratta di un lungo filmato di quasi quattro minuti che fa una panoramica completa del gioco e ha come sottofondo il brano Celestial di Ed Sheeran.

Il video mostra in buona sostanza quali saranno le attività che i giocatori dovranno compiere a Paldea, la nuova regione tutta da esplorare. Naturalmente dovranno andare in giro per dare la caccia ai Pokémon, imprigionandoli nelle loro sfere, per poi farli combattere fino all'ultima tecnica speciale nelle palestre e nelle arene.

Da notare che il video è tradotto in italiano, anche nei dialoghi, così da permettere a tutti di leggere alcune delle battute che i vari personaggi si scambieranno durante il gioco: "Diventa sempre più forte, ok? E poi ancora di più! E poi di più ancora! Così potremo lottare a più non posso!" dice una delle allenatrici protagoniste.

Importante anche il fatto che venga mostrata la grafica definitiva di Pokémon Scarlatto e Pokémon Violetto, così da permettere a tutti di saggiare il lavoro fatto da Gamefreak da questo punto di vista. Chissà se quest'anno gli appassionati saranno soddisfatti.

Comunque sia il trailer contiene moltissimi altri elementi d'interesse, si vedono tanti Pokémon, tanti combattimenti e tanti momenti topici. Sicuramente ci sarà di che divertirsi anche questa volta in compagnia dei simpatici mostriciattoli che da anni imperversano nel mondo dei videogiochi.