God of War Ragnarok in sconto per PS4 e PS5: ultime ore per il preorder su eBay

Tramite eBay è possibile eseguire per poco il preordine di God of War Ragnarok in versione PS4 e PS5 in sconto. Il prezzo è di 63€ (invece di 70.99€) per la versione PlayStation 4 e 71,90€ (invece di 80.99€) per la versione PlayStation 5. Potete trovare i due prodotti a questi indirizzi:

Il venditore è luemm-store per la versione PS5, con il 99.8% di feedback positivo: è anche catalogato come servizio eBay Premium. La versione PS4 è invece venduta da fer-point, con il 100% percento di feedback positivo. Il pagamento è possibile in entrambi i casi tramite PayPal, G Pay, Visa, Mastercard e American Express. Si tratta della versione EU del gioco, ovvero con scatola in inglese e gioco in italiano.

God of War Ragnarok sarà disponibile da domani, 9 novembre 2022. Nella nostra recensione vi abbiamo spiegato che "God of War Ragnarok è bello esattamente come il suo predecessore, ma per motivi profondamente diversi. È più maturo in tutte le dinamiche di gameplay, più completo, più profondo e presenta un sistema di combattimento molto più vario, stratificato e gratificante. Però nel suo essere un sequel così fedele e coerente con il passato, perde per strada qualsiasi elemento di reale novità, si diluisce nella sua progressione e si scrolla di dosso anche quel tono di epicità che aveva contraddistinto il soft reboot. In fin dei conti è un more of the same; un bellissimo, divertente, longevo more of the same."

Vi segnaliamo inoltre che è disponibile il Canale Telegram dedicato alle Offerte di Multiplayer.it. Seguitelo per essere sempre aggiornati sulle ultime offerte selezionate dalla nostra redazione!

Kratos contro Thor in God of War Ragnarok

Questa notizia include un link con affiliazione ad eBay che può fruttare una commissione a Multiplayer.it.