One Piece, il cosplay di Nico Robin di by0ru fa piangere di gioia

La cosplayer by0ru ci propone un eccellente cosplay di Nico Robin, uno dei personaggi femminili più amati della serie One Piece, talmente bello da far venire da piangere. Come non commuoversi di fronte a tanta perfezione e a tanta delicata spigliatezza?

Come potete vedere, la cosplayer è riuscita a dare una rappresentazione carismatica del personaggio, inserendola in uno degli ambienti che le sono più propri, una spiaggia. Oltre al costume in sé, è interessante anche il dettaglio del cocktail, che regala al personaggio un tocco in più.

Per il resto, tutto nel costume è rigorosissimo, in particolare la giacchetta azzurra, gli occhiali da sole e la pettinatura. Insomma, ci troviamo di fronte a un cosplay riuscitissimo, che piacerà ai fan del personaggio in cerca di ispirazione.

Molto azzeccata anche la posa della foto. Evidentemente by0ru sa cosa mostrare e cosa non mostrare i fan di One Piece, tanto è riuscita a creare qualcosa di visivamente accattivante e perfetto.