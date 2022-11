Harvestella, la recensione del curioso mix tra farming sim e JRPG

Harvestella si pone come ulteriore anello di una catena piuttosto semplice da leggere: Square Enix sta differenziando profondamente la propria produzione, affidando a software che potremmo definire "Singola-A" il compito di rappresentare i tanti talenti che convivono, forse appannati dai media, dentro la famosa "Casa dei JRPG". Ci troviamo di fronte a un farming simulation JRPG, uno di quegli incastri di categoria che si affidano ad autori con esperienza per fondere generi senza tradirne il nucleo centrale.

In questo 2022, Harvestella rappresenta un po' il nuovo corso di Square Enix in fatto di publisher di titoli apparentemente minori, ma in realtà assolutamente di primo piano sul profilo del gameplay. Se è vero che il colosso giapponese annovera proprietà intellettuali di forte peso nel panorama videoludico, è altresì corretto affermare che sotto lo stesso ombrello vivono tutta una serie sterminata di prodotti dal valore mediatico più modesto, seppur contraddistinti da un'anima reale e pulsante.

Amnesie e alieni in armatura

Il character design di Harvestella è ispirato, con volti ben disegnati e capaci di tenere agganciati nel loro sviluppo

L'incipit narrativo non è sicuramente il più originale, ma serve da introduzione: il nostro protagonista, creato con un editor molto spartano, si risveglia in un villaggio senza memoria, nel mezzo di un fenomeno noto come Quietus, che accade tra le stagioni e uccide tutto ciò che incontra. Ci vuole poco per raggiungere il primo villaggio, in cui fare conoscenza dei personaggi con i quali chiacchierare nelle prime parti dell'avventura e scoprire che il meteorite schiantato a poca distanza portava dentro un essere in armatura, noto come Omen, reputati essere malvagi e responsabili del Quietus dagli abitanti del villaggio. L'Omen si scoprirà essere una ragazza venuta dal futuro, anche lei con poca memoria, ma determinata a scoprire in che modo il cristallo vicino al villaggio chiamato Seaslight abbia a che fare con la sua personale storia.

È un inizio sicuramente molto, ma molto JRPG quello di Harvestella, piuttosto lento nella sua esecuzione, con un ritmo particolarmente cadenzato, condito da frequenti stop narrativi (come andare spesso a dormire). La storia ci mette un po' a ingranare: considerate che abbiamo contato 5 ore solo per raggiungere il primo semi-boss, in quello che è il primo dungeon - piuttosto semplice - della trama e ancora la sensazione era di trovarsi nel mezzo di un lungo tutorial. Probabilmente, scoprirete tutto quello che ha da offrire il gioco non prima di una decina di ore, un periodo decisamente più lungo della media.

Il tempo speso, però, ha un risvolto non banale: la calma serafica della narrazione ci permette di approfondire e respirare l'atmosfera piuttosto peculiare di Harvestella, in un mix stilistico a cavallo tra Bravely Default e Final Fantasy Crystal Chronicles. Il richiamo alle favole è palpabile, grazie a una palette delicata, ad ambienti fiabeschi e situazioni da storia della buonanotte, costantemente sporcate però dalla consapevolezza di un malessere di fondo dell'ambientazione dato proprio dal Quietus. L'aria rarefatta è presente nei villaggi e città, nei dungeon, nel mondo esterno (non open world) che collega gli ambienti, il tutto scandito dal passaggio del tempo che regola alcune routine dei personaggi e la necessità, a notte fonda, di andare a nanna.

Quella di Harvestella è una trama che affonda in un insieme di elementi ascrivibili all'odierno tema ambientale, rispetto del diverso e inquinamento, con un cast di personaggi sicuramente non tra i più carismatici di sempre, ma capaci di accompagnare con disinvoltura in un mondo che non fa timidezza del proprio mistero.