Rocket Arena chiude: ecco la data di spegnimento dei server del gioco di EA

Il messaggio completo degli sviluppatori

L'immagine di addio di Rocket Arena

Final Strike scrive: "Non potremo mai ringraziarvi abbastanza per aver giocato a Rocket Arena e per averci sostenuto durante questo viaggio. Siamo entusiasti che persone di tutto il mondo abbiano potuto divertirsi con Rocket Arena per tre anni e mezzo dal lancio nel luglio del 2020. Da allora, ci sono state tonnellate di Knockout, Megablast, obiettivi Rocketball, Mega Rockets catturati e monete raccolte. Siamo sempre rimasti sbalorditi dalla gentilezza, dalla cura e dal cameratismo dimostrati dalla comunità di Rocket Arena."

"In questi anni abbiamo avuto modo di conoscere molti di voi a livello personale e abbiamo persino un membro della comunità che ora lavora a Final Strike! Rocket Arena non sarebbe stato così speciale senza il grande contributo della comunità in questo periodo. Un grande ringraziamento alla nostra comunità e per tutti i vostri feedback, le note sul bilanciamento, le idee sulle caratteristiche e le opere d'arte che ci avete fornito durante il percorso! Grazie a tutti voi per aver reso Rocket Arena un'esperienza così indimenticabile e speciale."