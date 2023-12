Baldur's Gate 3 si aggiorna di nuovo: ecco i dettagli dell'Hotfix 14

La patch note per l'Hotfix 14 per Baldur's Gate 3 recita:

ll problema dei salvataggi su Xbox

Baldur's Gate 3 è da poco arrivato su Xbox e rapidamente i fan si sono imbattuti in un problema: la perdita dei dati salvataggio. Non si trattava di un problema unicamente legato al gioco, ma anche alla console e al modo in cui gestisce i dati di salvataggio in cloud.

Larian Studios aveva già iniziato a condividere delle patch relative e ora pare aver introdotto altre correzioni per evitare dei crash durante la sincronizzazione del cloud su Xbox.