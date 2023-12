Baldur's Gate 3: il problema dei salvataggi su Xbox persiste, ecco il fix temporaneo di Microsoft

A quanto pare il problema relativo alla versione Xbox Series X|S di Baldur's Gate 3 che comporta la perdita dei salvataggi è ancora presente, con Microsoft che suggerisce una soluzione fai-da-te per aggirare questa magagna in attesa di una soluzione definitiva.

Niente di troppo complicato, infatti viene semplicemente suggerito di salvare manualmente i progressi e chiudere l'applicazione o metterla in stato d'ibernazione con il Quick Resume al termine di ogni sessione di gioco. Nello specifico, il post dell'account di supporto di Xbox afferma:

"Xbox è a conoscenza di un problema che può far sì che i giocatori perdano i progressi salvati in Baldur's Gate 3. Per evitare questo problema, i giocatori dovrebbero salvare, quindi tornare alla dashboard Xbox e selezione "esci dall'applicazione" o "aggiungi a Ripresa Rapida" dal menu una volta terminato di giocare."

"Gli utenti non devono scollegare la console dall'alimentazione. Gli utenti devono selezionare "spegni" dal menu della console e lasciare la propria Xbox collegata all'alimentazione. Stiamo lavorando per risolvere questo problema il prima possibile."