LEGO Fortnite è fatto per restare, arriva la conferma di Epic Games

LEGO Fortnite è fatto per restare, quindi non c'è pericolo che venga rimosso. A dirlo è stata Epic Games stessa, rispondendo ad alcune paure espresse da molti videogiocatori, che temevano si trattasse di una modalità temporanea .

Un periodo impegnativo

Gli ultimi mesi sono stati decisamente impegnativi per Fornite, tra rilanci e nuove modalità che lo hanno fatto tornare al centro della scena. Lo scorso novembre ha superato i 100 milioni di giocatori, per dire, e a dicembre rischia di fare ancora meglio con il lancio delle modalità LEGO Fortnite e Rocket Racing, oltre che con il Fortnite Festival e il Chapter 5, Season 1: Underground.

Secondo alcuni LEGO Fortnite è la cosa migliore capitata al gioco da molti anni a questa parte, nonché uno dei migliori giochi LEGO in assoluto, tanto da affermare che varrebbe i 70$ di un gioco a prezzo pieno (considerate che è gratuito).

Per chi non lo conoscesse è un survival con un forte focus sulla parte crafting, con creature che possono uccidere con un colpo solo. La sostanza è che la nuova modalità sta piacendo così tanto, che molti videogiocatori si sono subito chiesti se in futuro rischiava di essere rimossa.

Così Epic Games ha pubblicato un post di chiarimento su X, per dissipare ogni dubbio, affermando: "Per chiarezza: sono dei nuovi giochi, non eventi a tempo. Non temete. LEGO Fortnite, Rocket Racing e Fortnite Festival sono qui per restare con aggiornamenti regolari."