Light No Fire: un intero universo dentro un singolo pianeta

Cari Sean Murray ed Hello Games, bentornati! Mi siete costati quasi un esaurimento nervoso, ma vi voglio bene. Certo è stata dura difendervi in quei primi devastanti mesi post lancio, ma non ho rimorsi. Anzi, vincendo quella scommessa ne ho guadagnato in credibilità quindi alla fine è andata bene a voi, e a me. Forse meglio a voi considerando quanti soldi vi siete portati a casa. Di No Man's Sky non c'è più molto da dire: oramai è un prodotto maturo eppure ancora giocatissimo. Peccato solo che il nuovo sistema di combattimento spaziale mi sia indigesto, di conseguenza è da un po' che non inizio un nuovo salvataggio. Ma dopo oltre 1500 ore di gioco mi va bene anche così, ho già dato. Poi ora c'è un nuovo gioco da aspettare, ora c'è Light No Fire ...

Dieci anni dopo

Light No Fire: questa foto potrebbe tranquillamente essere stata presa da No Man's Sky 2

Lo ammetto: quando ho capito cosa stava succedendo ai The Game Awards, ho sentito un pizzico al cuore. È stato emozionante perché nel trailer di Light no Fire ci sono anche dieci anni di No Man's Sky (venne annunciato la prima volta nel 2013), ma soprattutto dieci anni delle nostre vite. Prendendo a piene mani dalla lore del famoso gioco, con il trailer di Light no Fire Hello Games sta iniziando un nuovo ciclo, di vita, di videogiochi, di avventure. Emozionante è stato anche vedere di nuovo all'opera, anche se qui in formato fantasy, il particolare stile audiovisivo di questo team di sviluppo inglese. Parliamoci chiaro: di No Man's Sky ci siamo innamorati nel momento in cui ne abbiamo visto la grafica e ascoltato la colonna sonora. Quel primo trailer fu talmente evocativo che il pubblico decise che quello non poteva che essere il gioco dei giochi, il capolavoro che tutti stavano aspettando. Light No Fire forse non ha la stessa potenza, ma quanta bellezza si è vista in quei due minuti di trailer? Tanta, tantissima.

Non è questo che vi preoccupa, lo so bene. La parte fondamentale è come sarà il gameplay, e se Sean Murray giocherà di nuovo con i nostri sentimenti. Partiamo sempre da quel che ci ha insegnato la Legge di Murphy: se qualcosa può andar male, lo farà. Light No Fire potrebbe debuttare disastrosamente esattamente come avvenuto con il suo predecessore, ma le probabilità di rivivere una nuova situazione alla No Man's Sky, converrete, sono fortunatamente esigue. No Man's Sky fu un progetto avveniristico da una software house che fino a quel momento aveva realizzato solo un gioco come Joe Danger, che sarà carino quanto volete ma rimane sempre Joe Danger nella sua irresistibile ingenuità. Light No Fire arriva dopo diversi anni di ricerca e sviluppo, soprattutto ma non solo nel campo della generazione procedurale. È inoltre credibile che, parte delle innovazioni iniettate dentro No Man's Sky nel corso del tempo provengano proprio dallo sviluppo in parallelo di questo nuovo titolo.