Call of Duty: Modern Warfare 3 x Dune Parte 2: la collaborazione è disponibile

Se non vedete l'ora di vedere Dune Parte 2 ma l'attesa per la pellicola è troppo lunga, allora dovreste fare un salto in Call of Duty Modern Warfare 3. È infatti possibile ora utilizzare come operatori giocabili due dei protagonisti del film: Paul Atreides (interpretato da Timothée Chalamet) e Feyd-Rautha Harkonnen (interpretato da Austin Butler). I personaggi sono disponibili tramite dei bundle dedicati, acquistabili tramite il negozio in-game di Call of Duty.

La Skin Operatore "Paul Atreides" include due progetti arma: il fucile d'assalto "Fremen Fighter" e la pistola "Desert Maula". È inoltre disponibile anche l'arma da mischia "Crysknife", che si ottiene da un Verme delle Sabbie nel mondo di Arrakis. L'arma dispone della mossa finale "Chip and Shatter", se si coglie di sorpresa il nemico.

La skin operatore "Feyd-Rautha", invece, è dotata di due progetti arma, la LMG "Harkonnen Terror" e la SMG "The Face of Fear". Non manca poi un'arma da mischia, ovvero la "Lama di Feyd", con tanto di mossa finale "Frenesia di Feyd".