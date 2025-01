I creatori di No Man's Sky commentano i lavori sul nuovo ambizioso gioco, Light No Fire

Saprete però che la compagnia ha anche annunciato un nuovo videogioco, che pare ancora più complesso: Light No Fire . Come vanno i lavori di tale videogioco? La necessità di non mettere da parte No Man's Sky sta creando problemi con il suo sviluppo?

Come vi abbiamo segnalato, Hello Games sta continuando a sviluppare nuovi contenuti per il suo massiccio videogioco: No Man's Sky , che da anni e anni viene supportato con aggiornamento gratuiti.

Le parole di Murray su Light No Fire

Dopo aver svelato le novità per No Man's Sky, il fondatore di Hello Games ha affermato che la compagnia continua a essere "estremamente impegnata nei lavori su Light No Fire". Aggiunge anche che "ogni volta che portiamo il nostro motore grafico verso nuovi luoghi" il team sente il bisogno di condividere la cosa con la comunità di No Man's Sky. In altre parole, pare che i lavori su Light No Fire - che garantiscono un miglioramento degli strumenti di produzione - vengano sfruttati anche per continuare a espandere al meglio No Man's Sky.

Non è purtroppo stato svelato nulla su Light No Fire, ma sappiamo già qualcosa a riguardo. Come No Man's Sky, il gioco è costruito attorno a un open-world senza soluzione di continuità e spingerà a esplorare e scoprire, ma in questo caso l'ambientazione è una "Terra antica" che, a quanto pare, ha le stesse dimensioni della Terra reale ed è altrettanto esplorabile.

Ad esempio, Hello Games afferma che gli oceani sono altrettanto profondi, le montagne altrettanto alte e, se si ha tempo, si può esplorare ogni centimetro quadrato. Inoltre, No Man's Sky ha alcuni semplici elementi RPG mentre Light No Fire pare abbia "la profondità di un gioco di ruolo" insieme alla "libertà di un sandbox di sopravvivenza".

