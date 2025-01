PS4 riceve un nuovo aggiornamento di sistema: vediamo il peso e cosa è cambiato

Anche se Sony Interactive Entertainment si sta focalizzando sempre di più su PlayStation 5, essendo la console di attuale generazione, questo non significa che la vecchia generazione - PS4 - sia stata messa da parte, tutt'altro. La compagnia giapponese continua infatti a supportare tale piattaforma, ad esempio con nuovi aggiornamenti per il software di sistema . Ora, infatti, è disponibile un nuovo update per PlayStation 4, precisamente la versione 12.02 .

Peso e dettagli dell'aggiornamento 12.02 di PlayStation 4

Prima di tutto, segnaliamo che il peso dell'aggiornamento è 503 MB. Non è quindi particolarmente pesante e dovreste riuscire a scaricarlo rapidamente. Ricordiamo che l'update viene messo in download nel momento in cui la console si accende, fintanto che è connessa a internet.

PS5 e PS4, con i relativi controller: due generazioni che si guardano

Per quanto riguarda le novità effettive, non sperate in nuove funzioni. Sony spiega infatti che l'unica modifica è una correzione ai sistemi di sicurezza del software di sistema. Probabilmente si tratta di un aggiornamento pensato per limitare l'effetto della pirateria.

I giocatori onesti non dovrebbero vedere alcun tipo di modifica nella console, sebbene come sempre sia possibile che sullo sfondo Sony abbia apportato qualche correzione minore a delle funzionalità senza segnalarle. Non è probabile visto che oramai la console è sulla via del tramonto, ma esiste sempre una remota possibilità.

Un segnale del fatto che Sony sta diminuendo gli sforzi verso PS4 è visibile anche nel fatto che PlayStation Plus offrirà meno giochi PS4 per concentrarsi su PS5.