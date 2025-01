Minecraft svela nuove varianti di un celebre mob e novità su foglie e altro nel nuovo aggiornamento

Mojang ha pubblicato un nuovo video in cui viene effettuato un riepilogo delle novità in arrivo in Minecraft questo inverno, a partire dai primi snapshot del 2025: si parla di nuove varianti di un celebre mob e novità riguardanti foglie e altri elementi di alcuni biomi nel gioco.

Alcune di queste novità verranno messe a disposizione attraverso gli snapshot della versione Java o all'interno della versione Beta Preview di Minecraft Bedrock, consentendo così un'occhiata in anteprima a questi nuovi elementi che verranno poi messi a disposizione per tutti i giocatori anche in versione standard.

Si parla, in particolare, di sei nuovi elementi da testare, a cui altri se ne aggiungeranno poi nel prossimo periodo, ma queste sono le novità al momento stabilite per quanto riguarda il mese di gennaio, all'interno del nuovo programma di aggiornamento di Minecraft.