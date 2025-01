Nintendo eShop, le migliori offerte di gennaio sui giochi per Nintendo Switch

Quali sono le migliori offerte di gennaio su Nintendo eShop ? La piattaforma digitale della casa giapponese ha cominciato ormai da tempo a proporre nuovi sconti con una certa frequenza, e così eccoci a suggerirvi gli affari da non perdere in questo momento per quanto riguarda i giochi per Nintendo Switch .

Harry Potter: Campioni di Quidditch è invece un'esperienza a base multiplayer che porta sullo schermo lo sport magico per eccellenza, con le sue bizzarre regole, coinvolgendoci in frenetiche partite competitive nell'ambito di diverse modalità e stipulazioni, con la possibilità di sbloccare i personaggi più famosi della serie e una gran quantità di oggetti estetici.

Come abbiamo avuto modo di scrivere nella recensione di S.T.A.L.K.E.R.: Legends of the Zone Trilogy , ci troviamo di fronte a un pacchetto che preserva le atmosfere e la grande personalità della trilogia originale, nonché il suo approccio spietato a un gameplay che non lesina sfide micidiali e mette il giocatore continuamente alla prova.

S.T.A.L.K.E.R. Legends of the Zone Trilogy è approdato anche su Nintendo Switch lo scorso anno e fino al 9 febbraio sarà possibile approfittare di una promozione che consente di acquistare la raccolta rimasterizzata su eShop al prezzo di 31,99€ anziché 39,99€, risparmiando dunque un 20% e moltiplicando la convenienza rispetto ai singoli episodi.

A proposito di atmosfera, Dredge ne ha da vendere: l'originale mix fra avventura e simulazione sviluppato da Black Salt Games, che fino al 14 febbraio potrete acquistare su eShop a 14,99€ anziché 24,99€, per un risparmio del 40%, si ispira infatti all' orrore cosmico delle opere di H.P. Lovecraft mentre ci conduce in mare aperto per l'ennesima sessione di pesca.

Altri giochi in offerta

Digimon Survive ha provato a miscelare le meccaniche tipiche della serie con un racconto in stile visual novel, consegnandoci un'esperienza molto interessante, dai risvolti narrativi sorprendentemente maturi e con un sistema di combattimento semplice ma efficace, forte peraltro di un roster composto da oltre cento diversi Digimon. Ebbene, grazie agli sconti dell'eShop il gioco può essere vostro per 14,99€ anziché 49,99€, ma solo fino al 2 febbraio.

Alcuni dei personaggi di Digimon Survive

Avrete invece a disposizione un po' di tempo in più, per la precisione fino al 17 febbraio, per approfittare della promozione su LEGO Star Wars: La Saga degli Skywalker, un episodio della serie firmata TT Games che non ha davvero bisogno di presentazioni per quanto è ricco, colorato e divertente: un sogno che si avvera per i fan di Star Wars e dei mattoncini di plastica, ora a 11,99€ anziché 59,99€.

Ci sono invece ancora pochi giorni, fino al 5 febbraio, per comprare NieR: Automata - The End of YoRHa Edition a 19,99€ anziché 39,99€, dunque esattamente a metà prezzo: l'occasione è ghiotta, il gioco diretto da Yoko Taro è ancora dannatamente attuale e molto originale nelle sue svariate meccaniche, nonché dotato di un'ambientazione post-apocalittica che ha appassionato milioni di persone.