Death Stranding, Kojima svela quanti ci hanno giocato: è un numero notevole

Si tratta in ogni caso di un ottimo risultato , che si amplierà con le versioni Apple , e promette bene per i risultati del secondo capitolo, Death Stranding 2.

Viene precisato che questo numero fa riferimento a tutte le copie vendute su PS4, PS5 e PC, alle quali si sommano gli accessi "gratuiti" tramite servizi in abbonamento come PS Plus e PC Game Pass. Come sempre non viene indicato quanti sono i giocatori che hanno comprato il gioco e quanti invece li hanno solo provato tramite i servizi.

Il film di Death Stranding

Death Stranding: Director's Cut

Il successo della saga videoludica potrebbe espandersi con l'arrivo del film. Appena annunciata, la pellicola non sarà una diretta trasposizione del videogioco e sarà pensata per tutti gli amanti del cinema, non solo per i videogiocatori.

Spesso le vendite dei videogiochi crescono con il successo di prodotto della stessa IP ma di altri media, come accaduto con The Last of Us e la sua serie TV.

Non ci resta che attendere nuove informazioni su questo film, nel frattempo potete acquistare Death Stranding Director's Cut per PS5 su Amazon a un prezzo molto basso.