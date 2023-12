Il 2023 del mondo dei videogiochi: riepiloghiamo gli eventi principali

Il 2023 è stato un anno decisamente intenso per l'industria dei videogiochi, che ha visto l'uscita di una grande quantità di ottimi titoli, ma che è stata anche al centro di enormi polemiche, di cambi al vertice di alcune compagnie chiave e ha subito l'esplosione di una crisi serpeggiante da anni, che ha portato a migliaia di licenziamenti e alla chiusura di diversi studi di sviluppo. Insomma, vale decisamente la pena di fare un riepilogo dei fatti principali che hanno caratterizzato l'anno che sta per chiudersi e che in molti casi avranno effetti sul futuro dell'industria dei videogiochi.

Il 10 febbraio 2023 è stato pubblicato Hogwarts Legacy , gioco di ruolo con licenza ufficiale Wizarding World il cui lancio è stato accompagnato da moltissime polemiche, tanto da diventare un caso internazionale. Il nodo della questione non è stato tanto il gioco in sé, quanto il fatto che è basato sull'universo narrativo creato da J.K. Rowling , autrice avversata dalla comunità LGBTQ+ per via di alcune posizioni considerate transfobiche, ben riepilogate in questo speciale . Alcuni attivisti hanno anche chiesto il boicottaggio del gioco, nonostante l'editore Warner Bros. Games avesse affermato nel 2020 che la Rowling non era coinvolta direttamente nel progetto. L'obiettivo era quello di lanciare un segnale e non far guadagnare altri soldi alla scrittrice, soldi con cui, si diceva, avrebbe proseguito nella sua campagna anti trans. Il boicottaggio non andato a buon fine considerando che Hogwarts Legacy ha venduto più di venti milioni di copie, ma le polemiche rimangono, con il rischio che abbiano radicalizzato ancora di più la discussione intorno a questi temi in ambito videoludico e non solo.

Un’industria in crisi: licenziamenti ovunque

Volition è stata tra le vittime più celebri della dieta di Embracer Group

Il 2023 sarà ricordato anche come un anno di enorme crisi per l'industria videoludica, crisi testimoniata dai numerosi licenziamenti che hanno colpito trasversalmente un po' tutti i grandi editori. Parliamo di migliaia di posti di lavoro persi e di alcuni grossi progetti cancellati, che stonano non poco con la narrazione di un 2023 come anno miracoloso per i videogiochi, grazie al lancio di tanti titoli di altissima qualità. Jan David Hassel, sviluppatore di DICE, ha lanciato un sito per tenere il conto di tutti i licenziati nel corso dell'anno, che attualmente ammontano a circa 8.000.

Tra le realtà più colpite spicca sicuramente Embracer Group, multinazionale che può contare su decine di studi di sviluppo, acquisiti voracemente nel corso degli ultimi anni. Il mancato accordo con il fondo per i videogiochi dell'Arabia Saudita del principe ereditario Bin Salman per 2 miliardi di dollari, ha prodotto un enorme buco finanziario nella compagnia, colmato con una ristrutturazione lacrime e sangue, che ha portato alla chiusura di studi storici come Volition.

Anche Bungie è in crisi

Al 30 settembre 2023 Embracer Group aveva tagliato più di 900 posti di lavoro. Purtroppo non è stata l'unica realtà colpita dalla crisi, visto che ci sono stati licenziamenti anche in Codemasters, Creative Assembly (in seguito alla cancellazione di Hyenas e all'insuccesso di Total War: Pharaoh), Bungie, Digital Extremes, Media Molecule, Frontier Developments, Naughty Dog, Mediatonic, Deck Nine, Ubisoft, CD Projekt, CyberConnect2, Niantic, Telltale Games e altri ancora. Sotto accusa sono in particolare i costi di sviluppo, sempre più elevati, che causano perdite davvero enormi nel caso un gioco venda meno di quanto sperato, ma anche il post pandemia, che ha portato alla contrazione naturale di aziende che si erano allargate troppo nel periodo dei lockdown.