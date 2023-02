Boicottare Hogwarts Legacy? Il caso di JK Rowling spiegato bene

In altre parole, quello che segue vuole essere un contributo nato, da un lato, dalla volontà di informare su una delle vicende più complesse e controverse avvenute negli ultimi anni in questo settore (e non solo, perché J.K. Rowling è innanzitutto una celebre scrittrice); dall'altro, è inevitabile che le riflessioni che scaturiranno dall'approfondimento di questi fatti di cronaca - così vanno trattati i tweet e le dichiarazioni di Rowling - saranno di carattere personale. È per questo che abbiamo voluto aprire l'articolo con una citazione di Lippmann: perché siamo convinti della necessità di una libera discussione, il più possibile informata , per far sì che si possano evitare giudizi sbrigativi, sigle poco chiare e, più in generale, odio e incomprensione.

A livello metodologico, abbiamo deciso di tradurre in italiano i tweet e le affermazioni di Rowling e delle altre fonti anglofone che verranno citate, inserendo però riferimenti tali, ove possibile, da garantire a tutti la possibilità di trovare facilmente le fonti stesse: se si comprende la lingua inglese, è una buona idea adottare un approccio diretto per farsi un'opinione di prima mano. Abbiamo tentato una traduzione anche per giochi di parole ed espressioni idiomatiche che non hanno veri e propri corrispettivi nella lingua italiana, ma in alcuni casi abbiamo deciso di mantenere tra parentesi quadre l'originale come riferimento.

In effetti, se siete qui a leggere è perché, con ogni probabilità, anche voi avete una opinione su questa vicenda. E potrebbe essere una idea anche molto forte e definita, difficile da cambiare. Come redazione, abbiamo deciso di voler approfondire la vicenda da un lato per il suo sicuro interesse, visto che, come è prevedibile, moltissimi fan del Wizarding World acquisteranno Hogwarts Legacy e stanno prestando orecchio alle vicende che stanno interessando il titolo; d'altro canto, vorremmo dedicare un approfondimento alle idee di J.K. Rowling, che meritano uno sguardo - si spera - attento, anche alla luce di nozioni giuridiche e mediche che non daremo per scontate. Vista la delicatezza della materia , ci teniamo a precisare che quanto segue è frutto dello studio, dell'analisi e, in ultima istanza, del pensiero e della sensibilità di chi scrive: per questo, e al fine di evitare fraintendimenti, l'articolo verrà redatto in prima persona.

È inutile negarlo: la polemica relativa alle idee di J.K. Rowling in tema di diritti delle persone transgender , generata a partire da alcuni suoi tweet e proseguita a causa di una sfilza di affermazioni e dichiarazioni da lei successivamente rilasciate, non accenna, in questi giorni, a placarsi. La vicenda è di quelle che garantiscono tanti click, vista e considerata la forte trazione mediatica di Hogwarts Legacy - inevitabilmente correlato alla creatrice dell'universo di Harry Potter, anche se lei, come chiarito dagli sviluppatori, non è direttamente coinvolta nel progetto - e la forte carica polarizzante del dibattito che infuria sui social, nei commenti dei siti, nei forum. In una parola, ovunque.

Sesso, genere, TERF e tanta confusione

Da anni J.K. Rowling si pronuncia costantemente su tematiche delicatissime come i diritti delle persone transgender

È difficile individuare un punto di partenza per quella che è, a tutti gli effetti, una brutta storia. Ho deciso di partire da un tweet del 6 giugno 2020: "Persone che hanno le mestruazioni. Sono sicura che ci fosse un termine per definire queste persone. Datemi una mano... Dombe? Dompi? Donnu? [gioco di parole basato sull'inglese "women" e reso dall'autrice con ""Wumben? Wimpund? Woomud?", N.d.A]. Rowling fa riferimento alla terminologia inclusiva che mira a riconoscere un dato medico oggettivo: molti uomini transgender hanno le mestruazioni, anche se si sono sottoposti a trattamenti ormonali e a interventi chirurgici volti a modificare il loro corpo, al fine di ridurre le sofferenze connesse a un'eventuale disforia di genere.

Sono tante nozioni tutte insieme, quindi rallentiamo un attimo, e diamo un'occhiata alle indicazioni dell'Istituto Superiore di Sanità (ISS) al riguardo: sono tutte facilmente accessibili tramite il sito Internet dell'istituzione. Un sano discorso presuppone necessariamente un accordo tra i parlanti sulle sue basi (che possono sempre essere discusse, ma in questo caso accetteremo la competenza dei medici dell'ISS). Stando all'ISS, l'identità sessuale della persona è formata da varie componenti: identità di genere, ruolo di genere, orientamento sessuale e sesso biologico. Andiamo con ordine, partendo dalla prima. "L'identità di genere fa riferimento a come una persona si definisce rispetto al genere a cui sente di appartenere: una persona può definirsi uomo, donna o entrambi o come appartenente a un genere diverso da questi due", si legge, e segue la precisazione più importante: "Tutte le identità di genere sono naturali (normali)". Ed è fondamentale sottolinearlo, perché molto spesso si parla in via automatica della presenza di "disturbi" legati all'identità di genere, considerando automatica la presenza di una disforia di genere ove l'identità di genere non sia allineata con il sesso biologico, ossia con le caratteristiche (genitali, ormoni, cromosomi) con cui una persona nasce. Senza contare che alcune persone possono nascere con caratteristiche fisiche non definibili come esclusivamente maschili o femminili: in questi casi si parla di condizioni intersessuali.

Alcuni sviluppatori di Hogwarts Legacy hanno manifestato preoccupazione per le idee di Rowling, secondo i report di Bloomberg

La condizione per cui una persona ha un'identità di genere diversa dal sesso biologico è definita dall'ISS come "incongruenza di genere": "L'incongruenza di genere non è una malattia", si precisa. Non a caso, perché questa condizione è stata rimossa dal capitolo delle malattie mentali nell'ultima edizione della Classificazione statistica internazionale delle malattie e dei problemi sanitari correlati, con suo contestuale inserimento in un nuovo capitolo, relativo alla salute sessuale. Vi sono però dei casi in cui la contraddizione tra sesso biologico e identità di genere può condurre "a una condizione di profonda sofferenza, ansia, depressione e/o difficoltà di inserimento in ambito sociale, lavorativo o in altre importanti aree": questa è la definizione data dall'ISS per la "disforia di genere", annoverata tra i disturbi mentali. In conseguenza di questa patologia, dotata di rilevanza clinica, le persone affette possono decidere di intervenire sul proprio corpo per renderlo conforme al modo in cui si sentono: sono disponibili trattamenti ormonali e chirurgici (ma non è necessario che siano eseguiti entrambi), al fine di conseguire una femminilizzazione (da maschio a femmina, definita anche con la sigla "MtF") o una mascolinizzazione (da femmina a maschio, "FtM") del corpo del soggetto interessato.

Tralascio, almeno per ora, le definizioni di ruolo di genere, orientamento sessuale e sesso biologico, che in ogni caso possono essere facilmente reperite consultando il sito dell'ISS, per concentrarmi su un aspetto critico del tweet di J.K. Rowling, la cui ironia vorrebbe essere pungente, ma finisce semplicemente per mancare di centrare l'obiettivo. Come dimostrato da un importante studio pubblicato nel gennaio del 2020 (mesi prima del tweet di Rowling), confermando l'esperienza personale di molte persone interessate, la transizione "FtM" (lo ricordiamo: da femmina a maschio) con l'utilizzo di ormoni (e, precisamente, di terapia al testosterone) non comporta un calo della fertilità del soggetto. E questa conclusione è basata su otto anni di paziente e meticolosa raccolta di dati. In altre parole, se l'uomo transgender interrompe il trattamento ormonale, la sua fertilità torna - nella gran parte dei casi - a livelli indistinguibili rispetto a quella delle donne cisgender (ossia dotate di un'identità di genere conforme rispetto al loro sesso biologico) nella loro medesima fascia d'età e con caratteristiche fisiche simili.

Warner Bros., publisher di Hogwarts Legacy, ha dichiarato che J.K. Rowling non è coinvolta direttamente nel progetto

Passa appena un giorno perché J.K. Rowling chiarisca quanto intendeva dire. È il 7 giugno 2020. "Se il sesso non è reale, allora l'attrazione tra persone dello stesso sesso non esiste. Se il sesso non è reale, la realtà della vita vissuta dalle donne in tutto il mondo risulta cancellata. Conosco e amo le persone trans, ma eliminare il concetto di sesso comporta, per molte persone, il venir meno della possibilità di discutere in maniera significativa delle loro vite. Dire la verità non è odio". Il tweet è interessante in quanto rappresenta un esempio perfetto di una delle fallacie argomentative più interessanti: la fallacia della brutta china. Tacendo delle inesattezze di base del ragionamento - alla cui base c'è una grande dose di confusione tra sesso e genere, come possiamo tutti constatare, viste le definizioni dell'Istituto Superiore di Sanità analizzate sopra - J.K. Rowling fa appello a una serie di conseguenze presentate come inevitabili ma, a ben guardare, del tutto arbitrarie: in particolare, la presunta "cancellazione" della "realtà della vita vissuta dalle donne in tutto il mondo" e la conseguente impossibilità "di discutere in maniera significativa" della vita delle donne. Facendo appello a questi scenari catastrofici e distruttivi per la vita e l'identità del genere femminile - categoria a lungo emarginata nel corso della Storia, su tanti livelli - Rowling confeziona un tweet che non sfigurerebbe in una lezione di logica, tanto per comprendere come non sostenere una propria tesi.

Presi così, questi due tweet segnalano un percorso argomentativo assolutamente frammentario, traballante e non chiaro, ma passano altri tre giorni e sul sito della scrittrice britannica compare una lunga dichiarazione dal titolo "J.K. Rowling scrive sulle ragioni per cui ha deciso di parlare di questioni di sesso e di genere" [in originale: "J.K. Rowling Writes about Her Reasons for Speaking out on Sex and Gender Issues", N.d.A.]. Vi anticipo subito che il finale conferma quanto sopra: J.K. Rowling è realmente convinta che il riconoscimento di determinati diritti alle persone transgender possa risultare dannoso per le donne di tutto il mondo (lei afferma di parlare in nome dei "molti milioni di donne il cui unico crimine è desiderare che le loro preoccupazioni siano ascoltate senza ricevere minacce e senza subire abusi"). Se ne avete la possibilità, vi invitiamo alla lettura del documento integrale sul sito dell'autrice; in questa sede, per ovvie ragioni di spazio, discuteremo soltanto di alcune delle affermazioni ivi contenute.

J.K. Rowling viene spesso definita "TERF", termine coniato nel 2008 per definire una frangia dell'ideologia femminista

Rowling discute dell'acronimo "TERF" affibbiatole da molti dei suoi detrattori in tweet di risposta alle affermazioni che abbiamo visto sopra. In effetti, credo che più o meno tutti i lettori interessati a questa vicenda siano incappati in queste quattro lettere, spesso utilizzate per bollare le idee di Rowling in maniera sbrigativa, senza discuterle. Ma come e dove nasce questo acronimo? Il credito per la sua creazione è comunemente riconosciuto a Viv Smythe, che lo coniò nel 2008 per definire - senza alcuna accezione peggiorativa - i femministi radicali che rifiutano di abbracciare le ragioni e le lotte delle persone transgender: l'acronimo, infatti, sta per Transgender Exclusionary Radical Feminist, e quindi illustra chiaramente il concetto, in maniera sintetica.

La scrittrice prosegue nell'affermare la sua preoccupazione riguardo alla "massiccia esplosione nel numero di giovani donne che vogliono procedure alla transizione", oltre al "crescente numero di coloro che vogliono tornare al loro sesso originario, poiché si sono pentite delle azioni che hanno, in alcuni casi, alterato irrevocabilmente il loro corpo". L'argomento adottato da Rowling è che questo fenomeno sarebbe da ascrivere a una sorta di "epidemia sociale", un "contagio" dettato dalla suggestione tra gruppi di amici e conoscenti, che in alcuni casi intraprenderebbero "in gruppo" gli step necessari per la transizione. La spiegazione non è chiara, ma ricondurre una decisione così profonda e significativa per il proprio sé - la transizione - a una sorta di suggestione di massa sembra essere un argomento piuttosto debole, tanto più che - come fa notare l'attivista Brynn Tannehill - è molto più probabile che una persona dichiari di essere omosessuale in un Paese occidentale piuttosto che in Arabia Saudita, dove sarebbe punibile con la morte.

Per molte persone transgender è impossibile vivere serenamente la propria identità, a causa di legislazioni ostili in molti Paesi del mondo

Ecco che gli spazi creati dal diritto per la difesa dei diritti umani possono fornire un ambiente più sereno e sicuro e consentire alle persone di manifestare le loro (preesistenti) inclinazioni e, più in generale, esprimere in modo autentico la propria identità. Forse il parallelismo è un po' forte, ma tempo fa mi ha fatto molto riflettere la lettura di "Laterality. Exploring the Enigma of Left-Handedness" di Clare Porac (Academic Press, 2016). In molti Paesi del mondo - e in particolar modo in Asia e in Africa - l'essere mancini è tutt'oggi interpretato come un segno patologico; fino a non molti decenni fa, i maestri italiani facevano tutto il possibile per "correggere" quello che era a tutti gli effetti considerato come un "difetto", anche a causa della tradizionale connessione tra la mano sinistra e le forze del Diavolo nella cultura cattolica. Qual è il punto? È molto semplice: come evidenziato dalle ricerche sul tema, il numero di persone sinistrorse è cresciuto drasticamente, nel corso degli anni, nei Paesi in cui si è smesso di considerare questa caratteristica come un difetto o, peggio, una malattia. Si potrebbe, quindi, essere allo stesso modo portati a affermare che l'avvenuto riconoscimento della normalità di tutte le identità di genere da parte delle autorità mediche, con correlata ammissione della legittimità delle terapie per la transizione e della tutela dell'identità delle persone transgender (anche a livello giuridico, un piano fondamentale per la piena tutela dei diritti umani), comporta una situazione di maggiore sicurezza per gli interessati, tale da far sembrare che siano in numero maggiore mentre, in realtà, si sono solamente create le condizioni perché gli stessi si sentano al sicuro nell'intraprendere un percorso lungo e difficile.

La dichiarazione di J.K. Rowling contiene numerose inesattezze, tra cui una estrema banalizzazione del procedimento per ottenere una rettificazione del genere nella propria documentazione personale, innanzitutto sulla carta d'identità. Non mi addentrerò in queste problematiche - distinte per ciascuna legislazione: le procedure italiane sono differenti da quelle della Gran Bretagna, di cui Rowling parla - ma vorrei accennare a una questione che sta accendendo gli animi dei cittadini scozzesi in questi anni, questione in cui, ancora una volta, J.K. Rowling non ha mancato di prendere posizione in maniera netta. Negli scorsi mesi, il governo scozzese, guidato dal Primo Ministro Nicola Sturgeon, ha proposto una misura volta a rendere "meno degradante, intrusivo e traumatico" (sono parole di Sturgeon) il procedimento per il riconoscimento dell'identità di genere, con le relative modifiche anagrafiche. Tra le altre cose, il Gender Recognition Reform Bill era pensato per essere applicabile ai maggiori di anni sedici che avessero vissuto per più di tre mesi nel loro "genere acquisito" [il Bill parla di "acquired gender", N.d.A.], senza necessità di una previa diagnosi di disforia di genere (che, come abbiamo visto, secondo l'Istituto Superiore di Sanità italiano è una eventualità patologica per le persone transgender - appunto, una eventualità, non un fatto necessario).

Il dibattito legislativo sul riconoscimento dei diritti delle persone transgender è vivace in molti Paesi occidentali

Per farla breve, lo scorso ottobre, mentre una folla di persone si radunava intorno al Parlamento scozzese per protestare contro il Bill, la scrittrice postava un selfie con una netta presa di posizione al riguardo. Sulla sua maglietta si leggeva "Nicola Sturgeon [Primo Ministro scozzese, N.d.A.], distruttrice dei diritti delle donne". Ancora una volta, Rowling dimostra di considerare i diritti delle persone transgender come una minaccia per la sfera femminile, anche da un punto di vista giuridico, ignorando che il cammino dei diritti non è antagonistico, ma corale; torna, quindi, la fallacia della brutta china di cui dicevo poc'anzi. Il Bill è stato poi approvato dal Parlamento scozzese, ma è recentissima - dello scorso 27 gennaio - la notizia del rovesciamento della decisione da parte del Parlamento britannico, cosa che rischia di scatenare "una crisi costituzionale a tutti gli effetti", come giustamente osserva il Stephen Castle sulle colonne del New York Times. Nicola Sturgeon ha dichiarato che si tratta di "un attacco frontale in piena regola al nostro Parlamento scozzese, eletto democraticamente e dotato del potere di prendere le sue decisioni". Il Primo Ministro britannico Rishi Sunak si è appellato a un presunto conflitto del Bill con la legislazione britannica nel suo complesso, applicabile anche in Scozia. Ma cosa c'entra tutto questo con Hogwarts Legacy?