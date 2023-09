Jim Ryan: la storia, i successi e il tramonto del capo di Sony e PlayStation

Il presidente e CEO di Sony Interactive Entertainment ha scelto di abbandonare la casa giapponese dopo 29 lunghissimi anni di servizio, lasciando il suo ruolo ad interim nelle mani di Hiroki Totoki. Si parla, come da prassi, di un ritiro volontario : "Dopo 30 anni, ho deciso di ritirarmi da SIE nel marzo 2024", ha dichiarato Ryan in un messaggio pubblico , aggiungendo che PlayStation farà sempre parte della sua vita e spendendo qualche parola per ricordare i grandi traguardi raggiunti dal platform owner in questi anni, risultati che hanno trainato Sony ad occupare le prime posizioni sul podio degli attori del mercato dei videogiochi. "Jim Ryan è stato un leader ispiratore per tutti noi", ha affermato il presidente del gruppo Kenichiro Yoshida, rimarcando la volontà di realizzare un'ulteriore crescita ed evoluzione del grande conglomerato di Sony.

Il business manager di 54 anni, lo storico dipendente di PlayStation, l'antagonista numero uno di Phil Spencer, il volto dell'abbagliante lancio di PS5, l'uomo dei giapponesi sul suolo europeo, il promotore delle serie TV dedicate ai videogiochi. Ma anche l'artefice delle uscite discutibili, il piagnucolone, la maschera dietro la "strategia dei giochi come servizi", lo sconfitto nella grande operazione Microsoft Activision-Blizzard. È stato chiamato in molti modi, è stato elogiato e criticato in eguale misura, ha soddisfatto gli azionisti e scontentato gli appassionati, gli sono state imputate più responsabilità di quante ne possa concretamente avere: chi è, veramente, Jim Ryan ?

La storia di “Jimbo”, il Severus Piton di PlayStation

Chi è veramente Jim Ryan?

Oggi attorno all'immagine pubblica di Jim Ryan è stato dipinto un grosso bersaglio verso il quale scagliare tutte le frustrazioni dovute a una gestione recente tutt'altro che brillante. Ma la storia di Ryan ha in realtà radici lontanissime, risalenti addirittura al 1994, anno in cui - dopo le esperienze in Amstrad e Oracle - decise di compiere un totale salto nel buio unendosi all'allora Sony Electronic Publishing, che proprio in quegli anni stava cercando una nuova casa sul suolo europeo. L'esistenza del "progetto PlayStation" era ancora un grande mistero, nessuno era a conoscenza delle intenzioni del gruppo, ma Jim aveva subodorato che stava per accadere qualcosa di grosso: "Ho capito subito che si sarebbe trattato di qualcosa di molto speciale", ha dichiarato in un'intervista.

Dopo aver preparato il terreno per l'approdo della compagnia, organizzando gli uffici e assumendo dipendenti sul territorio, Jim Ryan ricoprì diverse posizioni nelle file della società, imponendosi come uno degli uomini di riferimento, per non dire l'uomo di riferimento, nell'area europea e nella liaison con il Nordamerica. Un compito, questo, che svolse alla perfezione: con mansioni prevalentemente legate al marketing e alle finanze, contribuì a trasformare l'ultimo arrivato fra gli attori del mercato nel leader indiscusso del settore, al punto tale che ancora oggi, a distanza di oltre vent'anni, nell'intera regione europea - e in particolar modo in Italia - lo stesso nome PlayStation è diventato sinonimo del termine videogioco.

Dopo 17 anni di onorato servizio, durante i quali ricoprì anche il ruolo di International Finance Officer e vicepresidente esecutivo, fu promosso a presidente e CEO di Sony Computer Entertainment Europe, la vecchia SCEE, impugnando a partire dal 2011 le redini della casa in Europa. Al netto dello strabiliante successo di PlayStation 4 nella regione, che fra il 2014 e il 2016 piazzò oltre 30 milioni di unità, nel 2016 divenne capo mondo delle vendite e del marketing di Sony Interactive Entertainment, traghettando la casa attraverso una fra le sue maggiori età dell'oro: erano gli anni delle conferenze E3 con Hideo Kojima, della maturazione del God of War di Santa Monica Studio, dell'esplosione mediatica scatenata da The Last of Us Parte 2. Una cornice, questa, che nel giro di soli due anni lo portò a ricoprire il ruolo di vicepresidente di SIE.

L'anno seguente, per l'esattezza il 1 aprile del 2019, fu chiamato a prendere in mano una situazione piuttosto complessa: sostituendo l'uscente John Kodera, che a sua volta aveva rimpiazzato Andrew House durante la turbolenza che portò anche all'addio di Shawn Layden - storico responsabile dei più grandi successi AAA degli studi proprietari - si trovò infine a diventare presidente e CEO di Sony Interactive Entertainment. Fu allora che portò a termine la sua più grande impresa, ovvero la supervisione del lancio di PlayStation 5, console pubblicizzata nel pieno di una pandemia globale e fatalmente colpita dalla crisi internazionale delle componenti. Un contesto, questo, che non gli impedì di brindare all'esordio di maggior successo per un hardware firmato Sony: oggi, meno di tre anni più tardi, la macchina ha tagliato il traguardo dei 40 milioni di unità vendute.