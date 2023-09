Cities: Skylines 2 rinviato su PS5 e Xbox Series X|S, ecco il nuovo periodo di uscita

Cities: Skylines 2 è stato rinviato su PS5 e Xbox Series X|S: laddove il gioco farà il proprio debutto su PC il 24 ottobre, come pianificato, le versioni console richiederanno più tempo e arriveranno solo nel corso della primavera 2024.

Qualche mese fa abbiamo pubblicato uno speciale con tutto quello che sappiamo su Cities: Skylines 2, e non c'è dubbio che il nuovo episodio della serie simulativa di Colossal Order possa contare su tante feature di sicuro interesse, che non mancheranno di entusiasmare chi ha apprezzato il primo capitolo.

"Stiamo lavorando per preparare il gioco al lancio del 24 ottobre, ma ci siamo resi conto che ci serve più tempo per poter raggiungere gli standard qualitativi che abbiamo stabilito su console", si legge in un comunicato del team di sviluppo.

"Vogliamo offrire ai nostri giocatori la migliore esperienza possibile, e per questo abbiamo cambiato la finestra di uscita di Cities: Skylines 2 per PS5 e Xbox Series X|S alla primavera 2024: questi mesi extra ci consentiranno di ottenere una sostanziale parità in termini di qualità e prestazioni fra tutte le piattaforme."