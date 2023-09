Jim Ryan, capo di PlayStation, abbandonerà il proprio ruolo: è ufficiale (aggiornata)

Aggiornamento: Sony Group Corporation e Sony Interactive Entertainment (SIE) hanno annunciato oggi che il Presidente e CEO di SIE Jim Ryan ha deciso di ritirarsi a marzo 2024 dopo quasi trent'anni di attività nel settore PlayStation. Per supportare Ryan nella sua transizione, il Presidente, COO e CFO di Sony Group Corporation Hiroki Totoki assumerà il ruolo di Presidente di SIE a partire da ottobre 2023. A partire dal 1° aprile 2024, Totoki sarà nominato CEO ad interim di SIE mentre continuerà a ricoprire il suo attuale ruolo presso Sony Group Corporation. Totoki lavorerà a stretto contatto con il Presidente e CEO di Sony Group Corporation, Kenichiro Yoshida, e con il team di gestione di SIE per contribuire a definire il prossimo capitolo del futuro di PlayStation, compresa la successione al ruolo di CEO di SIE.

Kenichiro Yoshida afferma: "Jim Ryan è stato un leader ispiratore per tutto il periodo trascorso con noi, ma mai come quando ha supervisionato il lancio di PlayStation 5 nel bel mezzo della pandemia globale di COVID. Lo straordinario risultato raggiunto dall'intero team di SIE è stato costantemente costruito e PlayStation 5 è sulla buona strada per diventare la console di maggior successo di SIE. Sono immensamente grato a Jim per tutti i risultati ottenuti. Rispettando la decisione di Jim di concludere la sua lunga carriera in Sony, mi trovo di fronte a una decisione importante per la sua successione, data l'importanza del settore Game & Network Services. Abbiamo discusso intensamente e abbiamo definito la nuova struttura manageriale. Il nostro obiettivo è quello di realizzare l'ulteriore evoluzione e crescita del Gruppo Sony attraverso un successo ancora maggiore del settore Game & Network Services".

Jim Ryan dice invece: "Dopo 30 anni, ho deciso di ritirarmi da SIE nel marzo 2024. Ho apprezzato l'opportunità di svolgere un lavoro che amo in un'azienda molto speciale, lavorando con persone fantastiche e partner incredibili. Ma ho trovato sempre più difficile conciliare la vita in Europa e il lavoro in Nord America. Me ne andrò avendo avuto il privilegio di lavorare su prodotti che hanno toccato milioni di vite in tutto il mondo; PlayStation farà sempre parte della mia vita e mi sento più ottimista che mai sul futuro di SIE. Voglio ringraziare Yoshida-san per aver riposto tanta fiducia in me e per essere un leader incredibilmente sensibile e solidale".

Hiroki Totoki ha infine affermato: "Vorrei esprimere la mia più sentita gratitudine a Jim Ryan per gli straordinari risultati e contributi ottenuti nel corso della sua trentennale carriera in Sony, tra cui il grande successo del lancio di PlayStation 5. Il business PlayStation gestito da SIE è una parte essenziale dell'intero portafoglio di business di Sony Group. Lavorerò a stretto contatto con Jim e il team di senior management per garantire il nostro continuo successo e l'ulteriore crescita. Non vedo l'ora di creare l'entusiasmante futuro di PlayStation e dell'industria dei videogiochi insieme a tutti i dipendenti di SIE e ai suoi partner commerciali".

