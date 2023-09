Phil Spencer ha salutato Jim Ryan dopo l'annuncio dell'addio a PlayStation

Phil Spencer, il capo della divisione gaming di Microsoft, è stato tra i primi a salutare pubblicamente Jim Ryan dopo l'annuncio che lascerà il suo ruolo di presidente e CEO di SIE a marzo 2024, con Hiroki Totoki che gli si affiancherà gestendo la transizione verso un nuovo CEO.

Le parole di Spencer hanno mostrato un grande aplomb istituzionale, considerando i contrasti che ci sono stati tra i due per l'acquisizione di Activision Blizzard da parte di Microsoft.

Spencer: "Jim Ryan ha dato un grande contributo alla nostra industria ed è stato un forte leader per PlayStation. Gli auguro il meglio in ciò che andrà a fare. Grazie per tutto cio che hai fatto per la comunità negli ultimi trent'anni, Jim."