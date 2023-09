Counter-Strike 2: il free to play è disponibile su Steam da ora, ecco l'annuncio di Valve

Oltre al gioco base che è gratuito, come già detto, possiamo trovare anche l' Aggiornamento allo stato Prime che include lo stato "Prime" (i giocatori con questo stato vengono abbinati ad altri giocatori Prime) e una serie di souvenir, oggetti e casse di armi esclusivi.

L'attesa non è stata molto lunga, ma di certo i fan non vedevano l'ora: Counter-Strike 2 è ufficialmente arrivato su Steam per tutti gli appassionati. Raggiungendo questo indirizzo è possibile scaricare e avviare il free to play di Valve . La pagina prodotto di questo gioco ha sostituito il precedente CS:GO.

Counter-Strike 2, l'arrivo odierno era atteso

Counter-Strike 2

Non è in realtà una sorpresa che Counter-Strike 2 sia arrivato oggi. L'account ufficiale su X aveva infatti condiviso un teaser tramite il quale chiedeva ai giocatori che impegni avessero mercoledì. Non sapevamo se Valve era intenzionata a pubblicare subito il gioco o se ci sarebbe stato semplicemente un annuncio di qualche tipo, ma ora abbiamo la conferma.

Ricordiamo che alcuni giocatori hanno già avuto modo di provare Counter-Strike 2 tramite fasi di test limitate, ma ora il gioco è disponile per tutti, senza alcun tipo di limitazione. Ricordiamo anche che tutti gli oggetti di CS:GO passano su Counter-Strike 2.

Al momento della scrittura, Counter-Strike 2 è giocato da oltre 500.000 persone, in prima posizione su Steam, ma in realtà questo numero è ben lontano dal record storico (1.8 milioni) e persino dal record delle ultime 24 ore (1.2 milioni). Crediamo però che nei prossimi giorni (o anche solo nelle prossime ore) il numero di utenti aumenterà in modo esponenziale.