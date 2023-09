Meta Quest 3 non avrà alcun gioco esclusivo, almeno non nel 2023

"Non abbiamo esclusive specifiche per Quest 3, quindi tutto ciò che verrà pubblicato in questa stagione natalizia fino alla fine dell'anno sarà disponibile anche su Quest 2", ha confermato un rappresentante di Meta. Questo esclude che ci siano esclusive immediate al lancio di Quest 3 il 10 ottobre, ma suggerisce che Meta prevede che possano iniziare a comparire l'anno prossimo.

Durante una sessione di domande e risposte di gruppo (o semplicemente Q&A se preferite), è stato chiesto a Meta se il suo prossimo headset - Quest 3 - sarà distribuito con qualche gioco esclusivo non disponibile per Quest 2 o Quest Pro. La risposta è no .

Quest 3 avrà un'esperienza esclusiva

Quest 3

Non è una novità per Meta, visto che nella transizione da Quest 1 e Quest 2 non vi sono state esclusive per la nuova versione fino a un anno dopo (in tal caso si è trattato di Resident Evil 4). Va però precisato che Quest 1 non era più disponibile quando Quest 2 è stato distribuito mentre con l'arrivo del terzo modello il secondo continuerà a essere in circolazione.

Quest 3 ha comunque una esperienza interattiva esclusiva, nota come First Encounters. Si tratta di un piccolo gioco nel quale dobbiamo abbattere i muri (virtualmente) della stanza nella quale ci troviamo per cercare dei mostriciattoli spaziali. Si tratta di un prodotto per provare la realtà mista.

Rimanendo in tema videoludico, Xbox Cloud Gaming arriverà anche su Quest 3.