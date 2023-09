Counter-Strike 2: un indizio ufficiale suggerisce che qualcosa accadrà a brevissimo

Tramite X, l'account ufficiale di Counter-Strike 2 ha condiviso un post che ha spinto gli appassionati a pensare che il gioco sia in uscita a breve termine o che almeno siano previste novità rilevanti. Possiamo infatti leggere un messaggio che recita: "Che cosa farete il prossimo mercoledì?".

La parte interessante, come potete vedere nell'immagine poco sotto, è che il post è stato anche catturato con uno screenshot ed è stato usato come immagine di copertina dell'account. Si tratta in altre parole di un teaser importante che deve essere sotto gli occhi di tutti. Non è quindi impossibile che Counter-Strike 2 venga reso disponibile per tutti mercoledì oppure che vi sia un grande annuncio in arrivo.