Hollow Home, la storia dietro il gioco ispirato all’assedio di Mariupol in Ucraina

L'invasione russa su larga scala dell'Ucraina dura ormai da più di un anno e mezzo, con un impatto significativo sulle vite - umane e professionali - di tutti coloro che vivono in questo territorio tormentato dalla guerra. Abbiamo raccontato le vicende degli sviluppatori ucraini in un reportage dedicato, parlando di come il conflitto abbia portato questi professionisti a rivalutare le proprie priorità, a creare progetti completamente al di fuori della loro zona di comfort e, spesso, a trasferirsi in località lontanissime da casa per ricercare sicurezza e stabilità. I membri di Twigames, piccolo team formato da venti persone e in attività dal 2015, si sono trovati, dopo l'inizio del conflitto, a spostarsi verso l'ovest dell'Ucraina, la zona del Paese meno interessata dalle operazioni belliche. Metà della squadra si è trasferita in una casa sui monti Carpazi, insieme alle rispettive famiglie. In quei mesi l'assedio di Mariupol dominava le news, e da qui è nata l'idea di sviluppare Hollow Home, un RPG narrativo che prende come principale riferimento Disco Elysium. Abbiamo intervistato Valerii Minenko, fondatore di Twigames, per scoprire di più su Hollow Home.

Il team di Twigames e la nascita di Hollow Home Hollow Home è un RPG narrativo con visuale isometrica che ci metterà nei panni di Maksym, un quattordicenne la cui vita cambierà radicalmente con l'invasione dell'Ucraina da parte delle forze armate russe "Siamo un piccolo team di sviluppo fondato nel 2015 a Kyiv, in Ucraina", inizia a raccontare Minenko, "Ora siamo venti in tutto. Sviluppiamo videogiochi per diverse piattaforme - mobile, PC, console, VR. In parte si tratta di progetti nostri, come Hollow Home, mentre in altri casi svolgiamo lavoro a contratto per altre compagnie". Valerii Minenko, fondatore di Twigames, ha iniziato la propria carriera come sviluppatore, ma a un certo punto ha deciso di lasciare la compagnia presso cui era impiegato e mettersi in proprio. "Ho iniziato a lavorare come freelance, e a un certo punto la mia attività si è trasformata in Twigames", racconta. L'invasione da parte della Russia ha cambiato le cose, sia per Valerii Minenko, sia per il team in generale. "L'idea di Hollow Home è nata circa un anno e mezzo fa", spiega, "Quando l'invasione su larga scala del nostro Paese è iniziata, ci siamo spostati nella parte ovest dell'Ucraina. Alcuni membri del team erano sparpagliati in diverse località, mentre metà dei membri si trovava sui monti Carpazi, in una casa presa in affitto dalla compagnia. Siamo andati lì con le nostre famiglie, me compreso, e abbiamo vissuto lì per due mesi". Era il periodo in cui le storie sul terribile assedio di Mariupol, teatro di una battaglia violentissima prolungatasi per quasi tre mesi, dominavano i canali d'informazione. "Vedevamo ogni giorno nuove tremende evidenze dei crimini che accadevano a Mariupol", spiega Minenko, "Molti di noi vivevano assieme e avevamo molto tempo per parlare fra noi, condividendo i nostri pensieri sulle news che ascoltavamo ogni giorno. Il risultato è stato il concept iniziale di Hollow Home".

Da Revachol all'Ucraina Disco Elysium è il principale punto di riferimento adottato dagli sviluppatori di Twigames per Hollow Home, e ciò è evidente anche dal punto di vista dell'impostazione visiva Hollow Home non è un videogioco sull'assedio di Mariupol in senso stretto: Valerii Minenko e gli altri sviluppatori di Twigames vogliono raccontare la storia di una città ucraina assediata dalle truppe russe, con i cittadini intrappolati al suo interno. "Questa città virtuale sarà una sorta di immagine collettiva delle città ucraine che sono state interessate dalla guerra", dice Minenko, "e i suoi cittadini saranno personaggi di finzione. Non è un documentario, insomma, ma Hollow Home è ispirato agli eventi reali della guerra russo-ucraina e dell'assedio di Mariupol nella primavera del 2022". La decisione di strutturare il videogioco come un RPG narrativo con visuale isometrica è arrivata grazie all'ammirazione del team per uno dei principali esponenti del genere: Disco Elysium. "Volevamo raccontare una storia, senza meccaniche di combattimento. Abbiamo deciso che Disco Elysium poteva essere un ottimo punto di riferimento. E così è stato". Hollow Home, però, ha delle meccaniche specifiche e distintive. "La principale è il sistema di punti azione: è un qualcosa di simile ai videogiochi survival", spiega Minenko, "L'idea è quella di articolare il tutto in giornate, e ogni giorno il giocatore ha un numero fisso di punti azione da spendere, principalmente per completare le missioni. Dal momento in cui i punti azione sono limitati, è necessario scegliere ogni giorno cosa fare e cosa non fare". Gli eventi di Hollow Home saranno articolati in giornate, e Maksym avrà un numero limitato di punti azione spendibili per completare le missioni. Gli sviluppatori affermano che ci saranno decisioni molto difficili da prendere È superfluo specificare che - anche data l'ambientazione e il tipo di storia narrata - le decisioni che saremo chiamati a prendere saranno, a volte, molto dure. "I luoghi cambiano col passare dei giorni", dice Valerii Minenko, "Alcuni edifici potrebbero essere distrutti dalle bombe. Di conseguenza, ci saranno dei posti che potrebbero diventare inaccessibili, e dei personaggi potrebbero morire, rendendo impossibile il completamento delle missioni a loro associate".

La storia di Maksym e le fonti di Hollow Home Per sopravvivere e aiutare le persone intorno a lui, Maksym, protagonista di Hollow Home, dovrà sviluppare abilità utili: sapere cucinare, creare strumenti ed effettuare pronti interventi medici di base sarà essenziale per riuscire a fuggire dalla città indenni Protagonista di Hollow Home è Maksym, un quattordicenne che si trova a vivere l'ultimo giorno della sua adolescenza spensierata. "Gli eventi di Hollow Home iniziano il 23 febbraio 2022, un giorno prima dell'inizio dell'invasione su larga scala dell'Ucraina", racconta il fondatore di Twigames, "I genitori di Maksym sono appena partiti e hanno lasciato la città per un po' di tempo. Da solo, Maksym si troverà a doversi adattare a una realtà radicalmente diversa da quella a cui era abituato, cercando di sopravvivere e di aiutare le persone a lui vicine". Valerii Minenko ci spiega che l'obiettivo sarà lasciare la città, e questo sarà uno dei possibili finali del gioco. Per andare avanti, il protagonista dovrà imparare diverse abilità utili: cucinare, creare oggetti, padroneggiare conoscenze mediche di base. La storia verrà raccontata con dialoghi e missioni dai diversi possibili sviluppi, con protagonisti persone del tutto ordinarie che si trovano intrappolate nel bel mezzo dei tremendi eventi della Storia, focalizzandosi più sull'impatto della guerra che sul mostrare violenza a schermo. Per costruire in maniera convincente gli eventi e i tre quartieri che Maksym si troverà a esplorare nel corso della sua avventura, gli sviluppatori hanno fatto ricorso a un gran numero di fonti: "Durante la fase di pre-produzione abbiamo lavorato con diversi giornalisti ucraini, che ci hanno aiutati nella raccolta di informazioni. Abbiamo un faldone di circa seicento pagine formato da articoli, foto, pagine di blog e così via, oltre a dati specifici sul tempo atmosferico in quel periodo, sui momenti in cui la copertura telefonica si è interrotta, e abbiamo indagato sui giorni in cui i corridoi umanitari sono riusciti a garantire l'evacuazione dei civili da Mariupol". L'impostazione visiva dell'interfaccia di dialogo è chiaramente ispirata a Disco Elysium e ad altri esponenti storici del genere dei RPG narrativi con visuale isometrica Qualche mese fa, nella primavera di quest'anno, sono arrivati altri dati di prima mano. "Quando abbiamo annunciato il progetto", racconta Minenko, "altre persone ci hanno contattati e ci hanno offerto i loro diari personali. Come ho già detto, non si tratterà di un documentario, ma non vogliamo raccontare eventi che non possono essere accaduti o mancare di rispetto alla memoria di questa terribile tragedia e delle persone di Mariupol che ne sono state coinvolte. Rispettiamo la verità e a essa aderiamo".