Storie dall’Ucraina: gli sviluppatori che raccontano la guerra

Le storie che raccontate da Oleksandr Sienin, Agata Nawrot, Stepan Prokhorenko, Valery Petrov, Dariia Selishcheva e Marginal act non sono soltanto relative al mondo videoludico. Negli ultimi tre mesi ho esplorato il sottobosco di itch.io alla ricerca di videogiochi che parlassero della vita in Ucraina in questi tempi difficili e ascoltato la voce di sviluppatori e curatori di festival indipendenti, entrando in contatto con una realtà umana che spero di restituirvi nella maniera più fedele possibile, rispettando le parole, il pensiero e il vissuto delle persone che hanno voluto portare la loro voce fino all'Italia per parlare di quanta felicità può portare un generatore di corrente, di quanto dolore può creare il negazionismo di una parente, e di quanto sia straziante la bellezza di una magnolia in fiore durante una tremenda primavera.

Oleksandr e Ihor avevano discusso a lungo della possibilità di un'occupazione dell'Ucraina da parte della Russia. Erano d'accordo: la Russia non avrebbe mai potuto occupare l'intero territorio del Paese con i 200.000 soldati che avevano schierato in prossimità dei confini. E allora continueremo a lavorare da Kyiv, diceva Ihor. In ogni caso, però, non voleva farlo con il pensiero che un missile potesse colpire l'asilo frequentato dalla figlia, e se la guerra fosse scoppiata davvero avrebbe innanzitutto portato la sua famiglia all'estero. Poi era arrivato il 24 febbraio 2022 , e Ihor aveva realizzato il suo piano; era tornato a Kyiv il prima possibile per lavorare insieme al resto del team. Quattro mesi dopo, un missile russo ha colpito il piccolo parco giochi dell'asilo che sua figlia frequentava fino a poco tempo prima.

Corde, non bastoni: Indie Cup e Holy Pangolin

Fin dal 2016, Indie Cup si occupa di dare voce agli sviluppatori indipendenti, con un focus particolare sui titoli provenienti dall'Europa dell'est, ma non solo

"Odio la ragione. Ma sono felice che finalmente stia accadendo". Stepan Prokhorenko è uno degli organizzatori di Indie Cup, festival online incentrato sulle produzioni videoludiche indipendenti. Tra i tanti ad avere partecipato nel corso del tempo si annoverano anche videogiochi di grande successo, come The Case of the Golden Idol e Chained Echoes. Prokhorenko è felice di vedere una maggiore attenzione dei media nei confronti dei titoli prodotti in Ucraina in questo momento difficile, ma precisa con orgoglio che l'industria ha radici profonde: "Siamo attivi fin dagli anni '90 e siamo molto più prosperi e influenti di quanto molti credano. Sono stati prodotti capolavori del calibro di S.T.A.L.K.E.R. e la serie Metro, ma non solo: ci sono tanti altri progetti, tra cui la serie Sherlock Holmes, che hanno raggiunto grande popolarità".

Usa una definizione molto suggestiva per questi ultimi anni di sviluppo videoludico nel suo Paese: "Rinascimento dei videogiochi indipendenti in Ucraina". "È ciò che abbiamo tentato di evidenziare con Indie Cup Ukraine tra l'ottobre e il dicembre dello scorso anno", spiega Prokhorenko, "Tutti questi videogiochi sono qui, esistono, ma prima del 2022 non avevano un'identità 'ucraina' fuori dal nostro territorio. Nel migliore dei casi, venivano definiti come 'provenienti dall'est Europa' quando coperti dalla stampa. Nel peggiore, sono stati chiamati 'russi', mentre nessuno si sognerebbe di chiamare The Witcher 3 un prodotto 'russo'". Indie Cup è attivo dal 2016 e, nei primi anni, ha coperto videogiochi provenienti dall'Europa dell'est, ma tutto è cambiato nel 2022 con l'invasione da parte della Russia.

Ukrainian Games Festival ha raccolto un'ampia selezione di videogiochi provenienti dall'Ucraina e li ha proposti su Steam lo scorso anno

"Coltivavamo da un po' di tempo il desiderio di espandere il nostro bacino, ma la decisione della russia di lanciare l'invasione su larga scala ci ha portato ad accelerare i nostri piani [Prokhorenko usa la parola "russia" senza la prima lettera maiuscola, e ha espressamente richiesto di riportarla in questo modo negli estratti della sua intervista, N.d.A.]", racconta, "abbiamo quindi terminato la stagione in corso e cambiato le nostre priorità, senza stravolgere il nostro approccio al lavoro. Ci siamo dedicati a progetti come Ukraine Games Festival su Steam, poi Indie Cup Ukraine alla fine dell'anno scorso, una serie di iniziative di raccolta fondi...". E poi c'è il piano di lanciare un sito web totalmente dedicato ai videogiochi ucraini. "Nascerà quest'anno. L'industria videoludica ucraina sta crescendo e siamo convinti che continuerà a farlo. Il sito Ukrainian Games potenzierà quanto fatto con Indie Cup Ukraine e con Ukrainian Games Festival: abbiamo messo insieme una collezione di videogiochi ucraini che non ha precedenti. Sarà uno spazio dove gli sviluppatori del nostro Paese potranno incontrarsi e condividere le loro esperienze, oltre che uno showcase dei prodotti che vogliamo presentare al mondo".



Stepan Prokhorenko ci ha svelato che Ukrainian Games Festival tornerà per una seconda edizione su Steam nel corso di quest'anno

Stepan Prokhorenko incentra ogni suo discorso sull'importanza di costruire un'identità autenticamente ucraina per i videogiochi creati nel suo territorio. "I russi hanno fatto grandi sforzi per assicurarsi che i videogiochi prodotti qui fossero considerati come progettati da loro", spiega, "In passato, alcuni siti web russi hanno pubblicato degli articoli sui loro videogiochi inserendo in quelle liste anche S.T.A.L.K.E.R. e Metro. È importante comprendere che l'industria videoludica ucraina non ha nulla a che fare con quella russa". Tuttavia, Prokhorenko considera essenziale che questa identità non sia vista soltanto attraverso la lente della guerra. "I videogiochi ucraini erano qui prima dell'inizio della guerra, e continueranno a esserci anche quando la guerra sarà finita. Dovrebbero essere riconosciuti per la loro visione e per la loro creatività, non come prodotti del conflitto. Sono interessanti a sufficienza per mantenersi sulle loro gambe. Sono parte integrante della nostra cultura".

L'incontro e la collaborazione tra culture sono centrali in Rukavychka, in sviluppo presso Holy Pangolin. Lo studio è formato da Agata Nawrot, ucraina, e Sebastian Krzyszkowiak, polacco. "'Rukavychka' vuol dire 'guanto'", racconta Nawrot, "e parla di una serie di animali in cerca di un posto sicuro per vivere in pace, nonostante le loro differenze. Sono sempre stata attratta dal regno animale e dalla natura, e abbiamo voluto utilizzare queste tematiche per trasmettere un messaggio simbolico di sicurezza per il popolo ucraino". Holy Pangolin ha creato il primo livello di Rukavychka in occasione di United with Ukraine Game Jam, svoltasi a Varsavia nel 2022: il tema della game jam era proprio lo scambio culturale e la collaborazione tra Ucraina e Polonia. "Per questo abbiamo inserito personaggi provenienti dalle leggende di entrambi i nostri Paesi", spiega Nawrot, "mentre lo stile artistico è ispirato alle tradizioni popolari ucraine. Come mio solito, combino acquerelli con disegni a inchiostro".

Per Agata Nawrot, la pandemia e l'inizio dell'invasione su larga scala dell'Ucraina hanno portato a uno sconvolgimento personale non indifferente. "Quando è iniziato il panico per il Covid-19 avevamo appena concluso il nostro videogioco musicale, 'Odgłos', e ci siamo trovati senza alcuna occasione dal vivo per mostrarlo al pubblico", racconta, "Ho lavorato quasi un anno al gioco, mettendoci tutto il cuore... Non avere la possibilità di guardare le persone giocarlo, vedere i loro sorrisi e ascoltare i loro feedback... Tutto questo mi ha resa sempre più depressa".

La mancanza di contatto fisico con altri sviluppatori, con i publisher e, soprattutto, con i videogiocatori ha reso difficile a Nawrot riprendere il ritmo quando la pandemia ha allentato la sua presa: "Mi sento più introversa di prima e meno sicura di me. È difficile tornare sulla scena. L'anno scorso ho iniziato a trattare la mia depressione, ho ripreso a utilizzare i miei account social e a postare le mie opere qua e là. Piano piano sto ricominciando a credere in me stessa e nel mio lavoro". La guerra ha portato con sé paura e incertezza, ma ha avuto un effetto potente sulla sua arte: "Mi ha portata a nutrire un forte desiderio di creare opere piene di colore e di bellezza. Cerco di non ascoltare troppe news sull'invasione e mi focalizzo su ciò che so fare meglio: ideare mondi magici dove sentirsi accettati, felici e al sicuro, in connessione con la natura. Lontano dal caos del mondo umano".