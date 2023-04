Disney sta valutando tutte le possibili opzioni per il ruolo di Kang, dopo le accuse contro Majors

L'attore Jonathan Majors è stato da poco arrestato con l'accusa di violenza domestica contro una donna di trent'anni che è stata ricoverata in ospedale per una serie di ferite. Al momento non vi è ancora stato un processo e non è ufficialmente chiaro cosa sia successo. Disney e Marvel stanno valutando la situazione e, pur non avendo ancora preso una decisione, stanno valutando le proprie opzioni, ovvero stanno decidendo se sostituire l'attore. Ricordiamo infatti che Jonathan Majors interpreta Kang all'interno del Marvel Cinematic Universe.

L'informazione arriva da Jeff Sneider, insider, che ha parlato ai microfoni di Hot Mic. L'uomo ha affermato: "Ho sentito che Marvel non ha ancora preso alcuna decisione riguardo a Jonathan Majors ma si sono incontrati o hanno parlato con il suo agente per discutere di potenziali opzioni future".

Kang è un personaggio principale per il nuovo corso della serie Marvel. È già apparso nella prima stagione di Loki e più recentemente in Ant-Man and the Wasp Quantumania. Kang dovrebbe essere il principale nemico dell'attuale arco narrativo.

Jonathan Majors, a destra, in Ant-Man and the Wasp Quantumania

Vista l'attuale situazione e l'incertezza è chiaro che Disney si stia preparando a qualsiasi possibilità. Ovviamente quanto riportato da Sneider è solo un rumor, per il momento, ma non si tratta di un'informazione alla quale è difficile credere.

Majors afferma di essere innocente. Dovremo attendere di vedere se vi sarà un processo o se verranno ritirate le accuse.

Nel frattempo, vi lasciamo al trailer di The Marvels.