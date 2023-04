Star Wars Jedi: Fallen Order, in origine Lucasfilm voleva fosse uno sparatutto

Stando a un aneddoto raccontato da Stig Asmussen, il game director di Star Wars Jedi: Fallen Order e Survivor, inizialmente Lucasfilm era contraria all'idea che Respawn Entertainment realizzasse una serie a base di Jedi, ma avrebbe preferito piuttosto uno sparatutto con protagonista un cacciatore di taglie o un contrabbandiere.

"Per Lucasfilm i Jedi sono come il sacro Graal", ha detto Asmussen in un'intervista con il The Guardian. "Voglio dire, è la cosa su cui sono probabilmente più protettivi, tranne forse per Baby Yoda. Quindi abbiamo dovuto guadagnarcelo (il consenso per fare Star Wars Jedi: Fallen Order). Abbiamo dovuto affrontare un intero processo su "perché vuoi che il protagonista sia un Jedi?", "cosa vuoi fare con i Jedi?""

Successivamente Lucasfilm propose un compromesso, suggerendo "un utilizzatore della Forza" come protagonista, piuttosto che un vero e proprio Jedi, e che questo lavorasse come contrabbandiere o cacciatore di taglie, impostando il gioco come uno sparatutto.

Tuttavia Asmussen e Respawn sono stati irremovibili e infine sono riusciti a far approvare il pitch di quello che sarebbe poi diventato Star Wars Jedi: Fallen Order, che come sappiamo ha ottenuto un ottimo responso sia dalla parte della critica che del pubblico.

"Beh, penso che avessero scelto la persona sbagliata. Non è il mio background (quello degli sparatutto). Il mio background proviene da God of War... Non ho mai lavorato a uno sparatutto e serve un team completamente differente per farli. Tanto valeva chiedermi di realizzare un gioco di corse".