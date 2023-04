The Marvels, ecco il trailer ufficiale del sequel di Captain Marvel

Marvel Studios ha pubblicato il primo trailer di The Marvels, dandoci così un assaggio della trentatreesima pellicola del MCU, nonché sequel di Captain Marvel, che debutterà nelle sale cinematografiche il 10 novembre 2023.

Nel filmato vengono presentate le tre protagoniste, Captain Marvel, Ms. Marvel e Monica Rambeau che formeranno un portentoso team sotto le direttive di Nick Fury, interpretato da Samuel L. Jackson. Dovranno investigare su un mistero legato all'utilizzo dei propri poteri, che le porta a scambiarsi di posto ogni volta che le utilizzano, dando vita a situazioni caotiche e pericolose.

Brie Larson riprende il ruolo di Captain Marvel, alias Carol Danvers. È affiancata da Teyonah Parris nei panni di Monica Rambeau, vista per la prima volta nella serie Disney+ WandaVision. Iman Vellani, che interpretava Kamala Khan, in Ms. Marvel completa il trio.

Nia DaCosta dirige The Marvels in quello che è il sequel di Captain Marvel del 2019. Il film seguirà direttamente gli eventi della scena post-crediti della serie Ms. Marvel. Fa parte della Fase 5 del Marvel Cinematic Universe, iniziata con Ant-Man and the Wasp: Quantumania uscito a febbraio e continuerà con Guardiani della Galassia Vol. 3 a maggio, The Marvels a novembre e nel 2024 con Captain America: New World Order e Thunderbolts.