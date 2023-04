Sherlock Holmes The Awakened, la recensione di un remake che sa cosa cambiare

Il tutto è stato realizzato in un solo anno, tra l'altro, una tempistica incredibile per un gioco moderno, sebbene questo abbia condizionato lo sviluppo del progetto e portato a una serie di compromessi. È stato un bene o un male? Ne parliamo nella recensione di Sherlock Holmes The Awakened .

Sherlock Holmes The Awakened è il simbolo della resistenza di un team immerso negli incubi della guerra che decide di non farsi piegare e continuare a produrre le opere di intrattenimento che tutti noi amiamo, trasformando le proprie difficoltà in un prodotto che possa far divertire persone da tutto il mondo.

I remake vengono spesso visti dal pubblico come una soluzione un po' pigra da parte degli sviluppatori. Invece di ideare nuove opere ci si rifà al passato, riciclando. Nel caso di Frogwares , però, il remake di Sherlock Holmes The Awakened era una necessità, non una scelta facile per battere cassa. Nel mezzo di una guerra, la compagnia aveva bisogno di continuare a lavorare, produrre qualcosa rapidamente e con anche il supporto dei fan, che hanno investito sulla compagnia ucraina tramite Kickstarter.

17 anni dopo Sherlock Holmes The Awakened

Sherlock e Watson nel porto di Londra in Sherlock Holmes The Awakened

Sherlock Holmes The Awakened è un gioco originariamente pubblicato nel 2006 e poi rimasterizzato nel 2008, con quest'ultima versione disponibile ancora adesso su Steam (tant'è che l'abbiamo giocata per fare un confronto con il remake). Dopo diciassette anni Frogwares torna sulla propria opera e ne riprende i punti centrali della trama, ma cambia vari elementi.

Prima di tutto, Sherlock Holmes The Awakened si pone come seguito di Sherlock Holmes Chapter One del 2021, l'avventura a mappa aperta ambientata sull'isola fittizia di Cordona. Non saremo quindi un maturo Holmes come nell'originale, ma vestiremo i panni di un giovane Shelly, al suo primo vero caso insieme a Watson. La trama si inserisce in questa nuova linea narrativa di Frogwares e, infatti, durante l'avventura vi saranno riferimenti al passato del nostro investigatore. Si tratta giusto di pochi accenni: ci sarebbe piaciuto un legame più forte con il precedente gioco, anche se è chiaro che gli sviluppatori non abbiano voluto rendere l'esperienza poco comprensibile per chi non ha giocato la scorsa avventura.

Perlomeno, l'attuale Sherlock si adatta meglio a The Awakened rispetto alla sua versione del 2006/2008. Holmes è sempre stato, in tutte le sue versioni, un po' particolare, ma quest'ultima iterazione ci presenta un giovane disturbato, con un passato costellato da allucinazioni e instabilità, e questo ha permesso al team di spingere maggiormente sulla "follia lovecraftiana" di fondo, che porterà sull'orlo del precipizio il protagonista. Anche a livello visivo Sherlock sarà consumato da ciò che vedrà, sia esso reale o frutto di incubi, tant'è che rispetto all'originale sono state introdotte delle sequenze oniriche in cui si visitano luoghi sinistri, sebbene non particolarmente terrificanti. È difficile creare in modo visivo ciò che Lovecraft ha descritto nei suoi racconti, visto che spesso si basano su ciò che non si vede, ma avremmo gradito percepire maggiormente una minaccia ultraterrena in queste fasi, che invece si limitano a porci qualche enigma ambientale molto semplice all'interno di luoghi generici composti da rocce fluttuanti e poco altro.

Noi forse non saremo particolarmente provati da queste sequenze, ma Sherlock sarà condizionato dall'irrazionalità di ciò che vedrà e solo Watson sarà in grado di sostenerlo. Un altro cambiamento necessario in questa nuova versione di Sherlock Holmes The Awakened è proprio la caratterizzazione di Watson. Il medico e (per ora aspirante) scrittore non è solo l'ombra di Holmes, ma ne è un sostegno. Frogwares ha cercato anche di dargli più spessore, accennando al suo passato e usando le sue esperienze di guerra per giustificare un piccolo percorso di crescita personale nel corso dell'avventura. Al tempo stesso, però, Frogwares non è stata in grado di creare un forte senso di amicizia tra Sherlock e Watson, o almeno non tanto quanto fatto in Chapter One con l'amico di infanzia Jonathan. Mancano infatti i piccoli dialoghi tipici del duo di Cordona, e il racconto di The Awakened si basa soprattutto sull'isolamento di Sherlock da tutto ciò che lo circonda (realtà in primis), il che va in diretto contrasto con l'esplicita volontà di fortificare il legame tra i due. Probabilmente qualche scena aggiuntiva pensata per approfondire il rapporto tra i due avrebbe aiutato.

In breve, a livello narrativo le novità hanno alti e bassi. I personaggi sono più umani e credibili, e non sono solo "il grande detective e la sua spalla", sebbene ogni elemento abbia comunque poco spazio e non sia mai veramente approfondito. L'avventura è piacevole e scorre senza problemi, ma non crediamo che sarete particolarmente impressionati dalle vicende di The Awakened.