Ghostwire: Tokyo, l'analisi della versione Xbox Series X

Disponibile su Xbox Game Pass dal day one e accompagnato al lancio dall'espansione gratuita Il Filo del Ragno, come si presenta il gioco sulla piattaforma Microsoft? Ecco la nostra analisi di Ghostwire: Tokyo per Xbox Series X .

Storia, struttura e gameplay

Ghostwire: Tokyo, Akito nei pressi di un portale Torii

La storia di Ghostwire: Tokyo ha per protagonista Akito Izuki, un orfano parecchio legato a sua sorella Mari, che purtroppo versa in condizioni disperate in una stanza d'ospedale. Determinato a raggiungerla in moto, Akito finisce vittima di un incidente stradale mentre una misteriosa nebbia avvolge il centro di Tokyo, provocando l'improvvisa scomparsa di chiunque ci finisca dentro.

Il ragazzo sopravvive all'evento sovrannaturale grazie all'aiuto dello spirito di KK, un ex poliziotto diventato indagatore dell'occulto, che entra nel suo corpo e inizialmente prova a prenderne il controllo con la forza, per poi scendere a patti con Akito. I due lavoreranno insieme per salvare Mari ma anche tutte le persone vittime dell'attacco: ectoplasmi che potremo assorbire tramite bambole di carta per poi "scaricarli" presso telefoni pubblici in cambio di crediti e punti esperienza, usando i katashiro come fossero una tessera Suica.

Con la nebbia hanno fatto il proprio ingresso in città anche orde di spettri malvagi, e grazie ai poteri donatici dalla "fusione" con KK potremo affrontarli ad armi pari, "tessendo" vento, acqua e fuoco in varie combinazioni per dar vita a devastanti attacchi spirituali, nonché ricorrendo a un arco speciale e a un set di sigilli dagli effetti differenti, che conferiscono al sistema di combattimento di Ghostwire: Tokyo una discreta varietà.

Purtroppo la gestione controversa delle "munizioni", che vanno raccolte di volta in volta colpendo oggetti in stasi e, in minor misura, estraendo il nucleo dei Visitatori, in combinazione con un'impostazione in prima persona talvolta macchinosa sul fronte dei movimenti, che va un po' regolata nelle impostazioni per quanto concerne la sensibilità degli stick analogici, impedisce al gioco di esprimere appieno il proprio potenziale e di dar vita a scontri davvero viscerali.

Ghostwire: Tokyo, un combattimento con gli spettri fra le strade della città

Nel corso della campagna, che ha una durata di 12-20 ore a seconda del numero di missioni secondarie con cui sceglieremo di cimentarci, avremo modo di esplorare una Tokyo abbandonata ma ugualmente affascinante e riprodotta in maniera piuttosto fedele, girando per le strade ma anche sui tetti di un open world che si sviluppa in tutte le direzioni e utilizza i portali Torii come punti di sincronizzazione per diradare la nebbia presente nello scenario e liberare nuove zone.

È dunque una struttura piuttosto tradizionale quella messa in piedi da Tango Gameworks, che attinge al folclore e alle tradizioni nipponiche per portare avanti una narrazione che si mantiene coinvolgente e che viene eventualmente arricchita dalle già citate quest secondarie: storie di breve durata, interessanti ma non troppo, in cui dovremo portare a termine delle indagini per donare la pace allo spirito inquieto di turno.