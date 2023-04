The Last of Us Parte I: nuova patch entro il 16 aprile, altre confermate con pubblicazioni regolari

The Last of Us Parte I in versione PC si è per l'ennesima volta aggiornato, ma i problemi non sono stati ancora risolti. Naughty Dog e Iron Galaxy continuano a lavorare sul gioco e hanno svelato che questa settimana, ovvero entro il 16 aprile 2023, sarà pubblicata una nuova patch per il videogame.

I due team di sviluppo hanno anche indicato quali sono i problemi principali che sono in via di risoluzione con le patch future. Il caricamento degli shader è ancora troppo lungo, inoltre le prestazioni e la stabilità di The Last of Us Parte I sono inferiori al previsto nel mentre gli shader sono in caricamento sullo sfondo. Le i driver delle schede grafiche più vecchie tendono a creare problemi di instabilità e problemi grafici.

Inoltre, i team mirano a risolvere l'impossibilità di avviare il gioco sebbene i requisiti minimi siano rispettati. Anche un potenziale leak della memoria sarà risolto, insieme al problema di controllo con mouse della camera. Infine, l'effetto neon delle texture dovrebbe sparire in The Last of Us Parte I.

"Il nostro team e i nostri partner di Iron Galaxy stanno continuando a indagare sui problemi segnalati per The Last of Us Parte I per PC e a lavorare su ulteriori correzioni, tra cui una patch verso la fine di questa settimana", afferma lo sviluppatore in un comunicato. Per il momento, però, non è stato indicato il giorno esatto di pubblicazione dell'aggiornamento.

Vengono inoltre confermati altri update per il futuro, che saranno pubblicati in modo costante. Non ci resta che attendere e sperare che The Last of Us Parte I arrivi finalmente in uno stato adeguato. Gli utenti segnalano ancora problemi con la CPU dopo l'aggiornamento 1.0.2, quindi le patch future sono più che necessarie.