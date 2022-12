Chained Echoes, la recensione di gioco che omaggia i grandi GDR degli anni '90

E invece no. In questa recensione di Chained Echoes stiamo per raccontarvi come sia uno dei migliori GDR che abbiamo giocato negli ultimi anni: un vero gioiello che nessun appassionato del genere dovrebbe farsi scappare.

Se siete degli appassionati di GDR, soprattutto giapponesi, vi sarà capitato almeno una volta nella vita di desiderare un prodotto che rappresentasse il meglio del genere, specialmente se avete vissuto gli anni '90 e giocato i capolavori a 16 e 32-bit dell'epoca. Ecco, Matthias Linda è uno di noi, un appassionato di JRPG che vive in Germania e che questo sogno non solo l'ha fatto, ma l'ha concretizzato in Chained Echoes, un gioco indie che si è programmato quasi completamente da solo nell'arco degli ultimi sette anni. Linda, che si è fatto le ossa sui vari RPG Maker, ha pensato proprio a tutto, delegando la realizzazione di sfondi e musiche a qualche freelancer fidato, mentre lui lavorava al resto. Verrebbe da pensare a un titolo troppo ambizioso per essere vero, destinato a uscire con una marea di problemi e ad essere bollato da un gelido ma educato: "Grazie per averci provato, Mathias". Stretta di mano e tanti saluti.

Una storia che appassiona

Chained Echoes, il gioco è tutto in inglese

Per Linda sarebbe stato facile pescare a piene mani nel secchio della nostalgia: Chrono Trigger, Xenogears, Suikoden, Final Fantasy VI, Terranigma e soci. Prendi questo, prendi quello, metti tutto insieme, nasconditi dietro la scusa del fanservice e voilà, il gioco è servito e l'appassionato è più o meno soddisfatto. Linda, però, non ha solo amato quei giochi: li ha anche capiti. Per questo non c'è nulla di forzato o superfluo nel suo Chained Echoes, e ogni riferimento è così arguto e ben incastrato nel gameplay o nella narrativa da non scadere nel semplice citazionismo da fanboy.

Prendete la storia, che comincia con un gustoso richiamo all'incipit di Chrono Trigger, salvo poi prendere una direzione completamente diversa. Siamo nel continente di Valandis, in cui tre nazioni si fanno guerra da troppo tempo e i mercenari abbondano, come il protagonista che controlliamo nei primi minuti di gioco, Glenn. L'introduzione è una specie di tutorial: ci insegna a muoverci e a combattere mentre ci facciamo strada verso una pietra preziosa che potrebbe dare una svolta al conflitto.

Le azioni di Glenn - che poi è un meccanico specializzato nella manutenzione delle armature da combattimento chiamate Sky Armor - e della sua compagnia, tuttavia, innescano il potere della pietra, che in realtà è una specie di arma: scoppia una catastrofe, muoiono migliaia di innocenti, e la storia fa un improvviso salto nel futuro. La catastrofe ha indotto le nazioni a una tregua, ma nell'ombra ci sono delle forze che tramano per riaccendere la miccia del conflitto. La sceneggiatura di Linda, svelta e scorrevole ma mai frettolosa, ci mette nei panni di personaggi diversi che nelle prime battute del gioco convergono tutti nello stesso posto: formando una prima squadra di eroi che si ritroverà a combattere dalla stessa parte nonostante le loro divergenze.

Sebbene lo possa sembrare, la narrativa di Chained Echoes non è affatto scontata, anche e soprattutto perché Linda ha avuto la capacità di articolarla in modo intelligente, sensato e, soprattutto, inaspettato. La storia rompe e ricostituisce il gruppo a più riprese; inoltre, il cast è a dir poco pittoresco, caratterizzato non solo nei retroscena individuali, ma anche nel gameplay attraverso il sistema di combattimento che dà ancora più spessore ai singoli personaggi. È un peccato, quindi, che la storia prosegua così dritta da mettere in secondo piano alcuni protagonisti che avrebbero meritato maggior spazio o chiusura.

Chained Echoes, gli scenari sono coloratissimi e particolareggiati

Chained Echoes è un fantasy-mezzo-steampunk in cui umani e animali antropomorfi condividono lo stesso mondo, in cui ogni PNG ha qualcosa di interessante da dire che contribuisce a definire meglio la narrativa, ma senza perdersi in inutili o logorroiche chiacchiere. I dialoghi - tutti in inglese: il gioco non è localizzato in italiano - sono scorrevoli, mai prolissi, e i personaggi si svelano pian piano, sorprendendo il giocatore in più occasioni. Al netto di qualche momento in cui la storia rallenta eccessivamente - e forse perché il ritmo è talmente sostenuto che la frenata si nota meglio - Chained Echoes è un GDR che pecca nella presentazione, e per motivi completamente diversi da quelli che potreste pensare.

La pixelart è infatti fantastica, curatissima sia nelle animazioni che nel dettaglio degli sprite e degli scenari, un particolareggiatissimo trionfo di colori e di level design, intricato ma mai frustrante. Tuttavia, è nei momenti migliori della storia che si sente la mancanza di qualcosa. Non della musica, perché la colonna sonora di Eddie Marianukroh è veramente splendida, ma di una marcia in più, per così dire, nella spettacolarità visiva: forse è proprio perché Chained Echoes richiama i GDR anni '90 che ci saremmo aspettati una cinematica nei momenti salienti, che però non è mai arrivata.