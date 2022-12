Duke Nukem Forever: la prima parte della versione del 2001 restaurata sarà giocabile a breve

Molto presto potremo giocare la prima parte della versione restaurata di Duke Nukem Forever, quella del 2001 che non ha mai visto la luce. Quanto presto? Il 21 dicembre 2022. L'annuncio è stato dato dal gruppo che si sta occupando del progetto, che ha anche pubblicato un video su YouTube per mostrare il gioco in azione:

Il cosiddetto DNF2001 Restoration Project è nato dopo che sono finite online le build del 21 agosto 2001 e del 26 ottobre 2001 di Duke Nukem Forever, a opera di x0r_jmp. La possibilità di provarle, unita alla delusione, mai del tutto elaborata, per il Duke Nukem Forever di Gearbox Software, hanno fatto attivare i fan, che hanno deciso di concludere ciò che non fu mai concluso, organizzandosi in un piccolo team di sviluppo.

Il primo capitolo si chiamerà High Stakes, Lady Killer e sarà arricchito da una grossa revisione del motore di gioco, nonché dal restauro della maggior parte dei contenuti visti nei vecchi trailer di gioco e nel materiale promozionale.

Il lavoro svolto è davvero enorme, considerando che le build trafugate erano tutt'altro che complete. Gli sviluppatori hanno addirittura organizzato uno "story team" per colmare gli inevitabili buchi narrativi.

La serie Duke Nukem di suo appare complessivamente morta, con Gearbox che la tiene ormai congelata da anni, considerando che Duke Nukem Forever è stato pubblicato nel 2011 e la Duke Nukem 3D: 20th Anniversary World Tour nel 2016.