Elden Ring: disponibile l'edizione in vinile della colonna sonora

Bandai Namco ha annunciato la disponibilità dell'edizione in vinile della colonna sonora di Elden Ring, l'ultima fatica di FromSoftware, nonché gioco dell'anno dei The Game Awards 2022.

Per acquistarla, al prezzo di 39,99€, bisogna per forza passare dal negozio ufficiale di Bandai Namco, dove possiamo leggere la descrizione dell'opera:

Rivivi le più grandi battaglie di Elden Ring e il tuo viaggio nell'Interregno grazie ai brani del gioco, eseguiti da un'orchestra e registrati in altissima qualità.

17 tracce, estratte dalla colonna sonora di Elden Ring, sono state raccolte in due meravigliosi vinili e formano un best of imperdibile per tutti i viaggiatori dell'Interregno.

Questi vinili ufficiali, disponibili solo nello Store, ti faranno immergere nelle atmosfere del gioco grazie a oltre 70 minuti di ascolto.

Artisti:

Yuka Kitamura, Tsukasa Saitoh, Shoi Miyazawa, Yoshimi Kudo, e Tai Tomisawa, autori di molte colonne sonore per videogiochi, tra cui quella di Dark Souls e altri giochi sviluppati da FromSoftware.

Il vinile della colonna sonora di Elden Ring

Leggiamo anche l'elenco dei brani:

DISCO 1 - LATO A

Elden Ring

Margit, the Fell Omen

Godrick the Grafted

Rennala, Queen of the Full Moon

Godskin Apostles

DISCO 1 - LATO B

Starscourge Radahn

Regal Ancestor Spirit

God-Devouring Serpent

Morgott, the Omen King

DISCO 2 - LATO C

Fire Giant

Beast Clergyman

Lichdragon Fortissax

Mohg, Lord of Blood

DISCO 2 - LATO D