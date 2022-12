Lies of P torna a mostrarsi in un nuovo video di gameplay

NEOWIZ Studios ha pubblicato un nuovo trailer di gameplay di Lies of P, il suo soulslike ispirato a Pinocchio, la fiaba di Collodi. Il video ci dà un assaggio di diversi sistemi di gioco, in particolare i combattimenti, e ci consente di assistere ad alcuni dialoghi, dando un contesto (ancora molto vago) alla storia che farà da sfondo all'azione.

Come avete avuto modo di vedere, nel filmato appaiono diversi nemici, nonché dei boss contro cui dovremo combattere. Inoltre ci sono alcune delle ambientazioni in stile Belle époque che andremo a visitare. Non mancano armi e personaggi secondari, di cui non viene chiarito il ruolo.

Leggiamo la breve descrizione ufficiale:

Ispirato alla famosa storia di Pinocchio, Lies of P è un gioco d'azione soulslike ambientato in una Belle Époque oscura in cui guiderai Pinocchio nel suo inarrestabile viaggio per diventare umano.

Prima di lasciarvi vi ricordiamo che Lies of P è previsto in una data ancora da destinarsi del 2023. Uscirà su PC, Xbox Series X/S, PS5, PS4 e Xbox One.