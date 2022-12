Selaco: seconda demo disponibile, con focus sull'intelligenza artificiale alla F.E.A.R.

Altered Orbit Studios ha pubblicato la seconda demo di Selaco, focalizzata in particolare sul mostrare l'intelligenza artificiale dei nemici, ispirata a quella di un altro sparatutto in prima persona, F.E.A.R.

Per anni F.E.A.R. è stato il punto di riferimento del genere per quanto riguarda l'intelligenza artificiale dei nemici, tanto da invalidare la tesi secondo cui ci sarebbe bisogno di chissà quale potenza di calcolo per avere delle IA migliori rispetto a quelle dei titoli moderni.

Selaco guarda in quella direzione e, pur essendo realizzato con GZDoom e avendo dei requisiti di sistema bassissimi (gira su computer con Windows Vista, un Intel i3 2100, 6GB di RAM e una GeForce GTX 630), offre dei nemici capaci di fare cose che quelli di molti tripla A si sognano, come agire coordinandosi tra di loro e sfruttare in modo intelligente le coperture.

Il gioco è ambientato in un'universo fantascientifico dove dei sopravvissuti alla distruzione del genere umano vivono in una struttura sotterranea chiamata Selaco, ora sotto invasione.

Per scaricare la demo, non vi resta che andare sulla pagina di Selaco su Steam.

Per chiarezza, GZDoom è un port del motore originale di Doom, che può essere usato per far girare i vecchi giochi di id Software ed è utilizzatissimo da sviluppatori indipendenti e modder.