My Hero Academia: il cosplay di Momo Yaoyorozu di regina_cosplay ci mostra la forza del personaggio

My Hero Academia continua a essere un grande successo e il mondo del cosplay non può certamente esimersi dal ricreare i migliori personaggi della serie. Molto apprezzata è la studiosa e seria Momo Yaoyorozu. Ora, regina_cosplay ci propone il proprio cosplay di Momo Yaoyorozu.

Momo Yaoyorozu è una studentessa di buona famiglia con la capacità di creare oggetti direttamente dalla propria pelle. Il suo potere deriva però dalla conoscenza dei materiali che vuole generare e quindi necessità di grande studio e impegno per l'utilizzo. La ragazza è spesso indecisa su come agire e le manca la prontezza di altri giovani eroi, ma non per questo manca di forza. regina_cosplay propone un costume di qualità, fedele al design originale, e ci mostra una Momo finalmente sicura di sé e pronta a combattere.

Diteci, cosa ne pensate del cosplay di Momo Yaoyorozu realizzato da regina_cosplay? Il personaggio di My Hero Academia è stato ricreato nel migliore dei modi, oppure credete di avere visto versioni di qualità superiore?