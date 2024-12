Annunciato Ashes of Elrant, il primo DLC di Chained Echoes che arriva 2 anni e mezzo dopo il gioco base

Ashes of Elrant verrà lanciata nel secondo trimestre del 2025 per PC, Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4 e Nintendo Switch.

Deck13 Spotlight e Umami Tiger, lo studio di sviluppo fondato da Matthias Linda, hanno annunciato Ashes of Elrant , il primo DLC ufficiale di Chained Echoes , gioco di ruolo giapponese di grande successo, uscito a fine 2022 dopo anni di sviluppo. Se ricordate, è opera di Linda stesso, che ha impiegato molti anni per realizzarlo.

Una nuova avventura

Ashes of Elrant porta i giocatori in una nuova terra, lontana da Valandis (l'ambientazione originale). Si svolge poco prima della battaglia finale di Chained Echoes, quindi si possono guidare gli eroi che ben si conoscono. Il Clan delle Ali Cremisi deve rispondere a un appello d'aiuto dalla terra di Elrant. Una terra dove nulla è come sembra.

Oltre alla nuova avventura, ci sarà anche un personaggio giocabile inedito, il Lupo Bianco. Naturalmente si potranno visitare delle nuove aree, dove s'incontreranno 40 nuovi mostri e boss. La colonna sonora sarà composta da 15 tracce realizzate appositamente per il DLC dal maestro Eddie Marianukroh. Il comunicato ufficiale chiede anche di munirsi di una canna da pesca, quindi immaginiamo che ci saranno pesci da prendere in quantità.

Se vi interessa, è stata già lanciata una pagina Steam, dove potete aggiungerlo alla vostra Lista dei desideri. Nel caso non lo conosceste, giocate Chained Echoes, uno dei migliori giochi di ruolo giapponesi indie, non sviluppato in Giappone, come spiegato nella nostra recensione.