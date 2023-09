Dragon's Dogma 2 non avrà schermate di caricamento obbligatorie durante l'esporazione

Capcom ha condiviso ulteriori informazioni su Dragon's Dogma 2 al Tokyo Game Show. Parlando con VGC, il director Hideaki Itsuno ha anche confermato che l'esplorazione è "senza soluzione di continuità", ovvero senza schermate di caricamento.

"Per quanto riguarda la continuità del mondo, non ci sono schermate di caricamento quando si esplora. Naturalmente, se c'è un filmato cinematografico, potrebbe esserci un caricamento e poi vi riportiamo nella fase di esplorazione libera, ma per quanto riguarda l'ingresso nei dungeon o nelle grotte e l'esplorazione di diverse parti del mondo, non vedrete mai una schermata di caricamento".

"Le strade del gioco servono in qualche modo a dare ai giocatori un'idea di dove possono andare. Ma si tratta di suggerimenti. In termini di meccaniche di gioco, non hanno alcun significato, se non il fatto che sappiamo che le persone tendono a seguire le strade quando vengono loro indicate, quindi questo ci aiuta a progettare il gioco senza che i giocatori si perdano troppo. Inoltre, l'intelligenza artificiale dei pedoni e degli altri personaggi sa dove sono le strade e le considererà come una linea guida su dove potrebbero voler andare".