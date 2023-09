Payday 3: un aggiornamento è previsto per il 5 ottobre, c'è da aspettare

Payday 3, come purtroppo troppo spesso accade, non ha avuto una buona partenza a causa di una serie di problemi tecnici e alcune scelte di design che non hanno incontrato il favore degli appassionati. Se per queste ultime non ci sono soluzioni immediate, perlomeno il team è al lavoro per il resto. Purtroppo si dovrà attendere un po' per il primo aggiornamento, ovvero fino al 5 ottobre 2023.

SBZ_Elisabeth, membro di Starbreeze (sviluppatore), ha affermato tramite il Discord del gioco che la prima patch di Payday 3 è prevista per il 5 ottobre e che questa si occuperà di vari problemi, compresi quelli legati agli elementi estetici della versione PS5.

Elisabeth afferma anche che si il team si è occupato della manutenzione dei server, come vi abbiamo già segnalato, ma questo ha richiesto una preparazione prima della pubblicazione.