Counter-Strike 2 permette il rimborso delle armi in caso di errore nell'acquisto: video spiega come

Valve ha annunciato che Counter-Strike 2 includerà una funzione molto interessante per i giocatori: la possibilità di richiedere un rimborso per l'acquisto di un'arma, se questa è stata acquistata per errore.

La conferma è arrivata tramite il profilo Twitter di Counter-Strike 2, come potete vedere poco sotto. In modo molto semplice spiega: "Avete acquistato la cosa sbagliata? Volevate comprare un'arma, armatura o granata diversa? Restituisci l'acquisto e rifallo (durante il tempo di acquisto)".

Chiaramente non è un sistema applicabile molto dopo l'acquisto. Si deve subito richiedere restituzione e rimborso. Si tratta di un sistema unicamente pensato per chi clicca per sbaglio o si confonde sull'oggetto da acquistare e se ne accorge subito. Non potrete comprare, usare e poi chiedere il rimborso.

Il video qui sopra mostra in modo chiaro in che modo funziona il sistema. Basta un singolo click per ricredere il rimborso dell'acquisto. In CS:GO non è presente questa funzione, con il dispiacere di molti giocatori.

Non si tratta inoltre di una funzione innovativa nel settore. Valorant, ad esempio, offre già questa possibilità. Diteci, cosa ne pensate?

Tra le altre novità di Counter-Strike 2 vi è il fatto che supporta le tecnologia Reflex di NVIDIA che aiuta le GPU più vecchie.