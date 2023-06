Octopath Traveler 2 supera quota 1 milione di copie distribuite nel mondo

Tramite un post su Twitter, Square Enix ha svelato che Octopath Traveler 2 ha raggiunto e superato quota 1 milione di copie distribuite e acquistate in digitale in tutto il mondo.

Il gioco è stato lanciato lo scorso 24 febbraio su PC, PS5, PS4 e Nintendo Switch quindi poco più di tre mesi fa. Un risultato sicuramente positivo, se consideriamo che stiamo parlando di un gioco appartenente a un genere un po' di nicchia. L'annuncio è stato accompagnato da un artwork celebrativo che immortala alcuni dei personaggi principali, che potrete visualizzare nel tweet sottostante.

Per chi non lo conoscesse, Octopath Traveler 2 è un GDR di stampo giapponese con combattimenti a turni e una grafica HD-2D che combina pixelart ed effetti speciali ad alta risoluzione. Come il predecessore, vestiremo i panni di otto protagonisti differenti, con la possibilità di seguire le loro storie nell'ordine che preferiamo.

Se volete saperne di più vi suggeriamo di leggere la nostra recensione di Octopath Traveler 2, dove Christian Colli afferma:

"Acquire ha migliorato la formula di Octopath Traveler sotto ogni aspetto, trovando finalmente la quadra. Nella smania di aggiustare tutto quello che non andava, però, ha anche finito per riproporre un po' troppe dinamiche e soluzioni del primo gioco, a cominciare dalla narrativa sciolta che farà storcere ancora il naso a chi preferisce le storie più corali, pur essendo scritta indiscutibilmente meglio. Per questo motivo, in un mondo ideale dovremmo sconsigliare Octopath Traveler 2 a chi ha già dedicato tante ore al primo per via delle troppo similitudini, ma questo vorrebbe dire che lo aveva apprezzato e non c'è ragione per cui non debba amare alla follia questo ottimo sequel."