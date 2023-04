Counter-Strike 2 supporta le tecnologia Reflex di Nvidia che aiuta le GPU più vecchie

Counter-Strike 2 non è ancora disponibile, ma Nvidia sta già pubblicando dei miglioramenti per il gioco di Valve. Lo sparatutto supporta infatti la tecnologia anti-lag Reflex, che aiuta a diminuire la latenza, aiutando così i giocatori che dispongono di vecchie GPU. Come sempre, Reflex è disponibile unicamente con le GPU di Nvidia.

La latenza è importante quando si gioca online in modo competitivo, in quanto minore è la latenza minore è il tempo che si deve attendere prima di vedere cosa sta accadendo e quindi reagire. Per alcuni giocatori pochi millisecondi non cambiano molto, ma sicuramente per molti altri è importante. Reflex è quindi un'ottima tecnologia per coloro che si stanno preparando a diventare campioni di Counter-Strike 2.

Come potete vedere nell'immagine poco sotto, con una GTX 1060, la latenza passa da 26 ms a 17 ms con Reflex attivato. Il miglioramento è inferiore con le schede grafiche più moderne. Ad esempio su una RTX 3060 si arriva a 11 ms con Reflex, partendo da 16 ms. Notiamo quindi che una GTX 1060 con Reflex è in grado di ottenere risultati quasi pari a una RTX 3060 senza Reflex: questa tecnologia è di grande aiuto. Se avete una RTX 4070, invece, passate da 10 a 8 ms. La differenza rispetto a una 3060 è quindi minima e dimostra come non sia necessario una scheda grafica di ultimissima generazione per avere una latenza accettabile, almeno in Counter-Strike 2.

I grafici della latenza in Counter-Strike 2

