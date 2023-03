Counter-Strike 2 vs CS:GO vs remake in Unreal Engine 5: il video confronto mostra le differenze

Il canale YouTube CS:GO MEMES ha condiviso un video nel quale propone un confronto tra CS:GO, Counter-Strike 2 e una versione fan-made di CS:GO in Unreal Engine 5. Potete vedere il video poco sotto.

Ovviamente la parte più interessante è il confronto tra CS:GO e Counter-Strike 2, in quanto si tratta delle versioni ufficiali del gioco. La versione Unreal Engine 5 non è un gioco completo e non è realizzata da Valve, ma comunque propone alcuni elementi grafici resi possibili da Unreal Engine 5 e dalle tecnologie che supportano il motore di Epic Games.

In linea di massima, CS:GO in Unreal Engine 5 sempre più cinematografico, probabilmente perché utilizza la tecnologia Lumen di Epic Games. CS:GO, invece, utilizza il vecchio motore Source, che mostra oramai il peso dei propri anni. Counter-Strike 2 utilizza invece Source 2 e le differenze sono nette.

Nel caso di Source 2, oltre al livello di dettaglio, i cambiamenti più netti sono legati agli effetti visivi del fuoco e del fumo, che sono stati presentati ufficialmente da Valve in un video di presentazione di Counter-Strike 2.

Ovviamente questo è solo un confronto basato sui primi filmati ufficiali di Valve. Fino a quando non avremo modo di provare con mano in modo approfondito Counter-Strike 2, non potremo fare confronto definitivi.

Vi ricordiamo che Counter-Strike 2 sarà un aggiornamento gratuito di Counter-Strike: Global Offensive.