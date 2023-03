PUBG: Battlegrounds, il numero di giocatori e di ore spese sul gioco sono stati svelati

I giochi online e soprattutto quelli sparatutto sono uno dei generi di punta da molti anni e PUBG: Battlegrounds rientra a pieno diritto in questa categoria. Il gioco è un successo, lo sappiamo bene, ma quanto grande esattamente? Gli autori hanno indicato il numero esatto di utenti che hanno eseguito l'accesso al gioco: 150.7 milioni, che hanno portato a un totale di 16.3 miliardi di ore di gioco su PC e console. Inoltre, viene spiegato che PUBG: Battlegrounds è stato giocato in 242 Stati differenti, confermandone il successo mondiale.

"La comunità di PUBG si è espansa e trasformata negli ultimi sei anni, dando vita a ricordi inestimabili, aggiornamenti entusiasmanti ed esperienze di gioco straordinarie, con molte altre ancora da vivere", ha dichiarato l'editore Krafton, confermando che lo sparatutto ha generato 75 milioni di vendite prima che il gioco diventasse free-to-play.

Metà del numero di giocatori che si è connesso almeno una volta a PUBG: Battlegrounds ha quindi pagato il gioco. Questo conferma comunque che il passaggio al formato free to play ha garantito l'accesso a moltissimi giocatori, anche se ovviamente è possibile che una certa fetta lo abbia solo provato per poi metterlo da parte.

"Sebbene sia davvero sbalorditivo che siano già passati sei anni, crediamo che tutto ciò che abbiamo realizzato in questi anni sia merito del generoso supporto e del feedback dei nostri giocatori. Vedere tutti voi divertirsi con PUBG è sempre stata la più grande forza trainante per noi per continuare ad andare avanti".

Sappiamo anche che gli sviluppatori di PUBG vogliono creare il rivale di Escape from Tarkov.